Где взять силы: продукты, которые надолго зарядят энергией

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Светлана Шкурупий
Бывают случаи, когда в середине дня вы чувствуете упадок сил и снижение продуктивности и сразу же бежите за очередной чашечкой кофе. Но есть и другие варианты, которые помогут восстановить энергию. Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов необходимо добавить в свой рацион.
Какие продукты способны зарядить энергией (фото из открытых источников)
Греческий йогурт + ягоды
Отдайте предпочтение греческому йогурту, в котором нет сахара, искусственных подсластителей и прочих добавок. Такой продукт низкокалорийный и содержит много белка. Лучше всего добавить в него свежие ягоды, богатые на углеводы, клетчатку и антиоксидантные вещества.
Творог + грейпфрут
Восполнить запас энергии можно с помощью творога, в котором есть белки и грейпфрута, насыщенного углеводами и витаминами. Главное, выбирайте творог жирностью до 5%, иначе возникает риск тяжести в желудке.
Ореховый микс
Купите в магазине ореховый микс, но среди разных вариантов выбирайте тот, где есть орехи и сухофрукты, без цукатов, шоколада и прочих добавок, в составе которых есть сахар. Горсть такого микса обеспечит вас энергией надолго.
Салат из черной фасоли, кукурузы и авокадо
Приготовьте себе на обед салат из черной фасоли, в которой есть углеводы и растительный белок, а также добавьте туда кукурузу и половинку авокадо. Заправьте блюдо небольшим количеством сока лайма, и идеальный салат готов!
Овсянка + клубника
Овес — отличный источник клетчатки, которая не только обеспечивает чувство насыщения надолго, но и полезна для сердца и сосудов. Сварите овсянку на растительном молоке или воде и добавьте пару ягод клубники.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие популярные продукты отбирают энергию.
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