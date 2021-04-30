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Где взять силы: продукты, которые надолго зарядят энергией

Эксперты назвали продукты, которые помогают восстановить силы и придают энергии на долгое время

30 апреля 2021, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Бывают случаи, когда в середине дня вы чувствуете упадок сил и снижение продуктивности и сразу же бежите за очередной чашечкой кофе. Но есть и другие варианты, которые помогут восстановить энергию. Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов необходимо добавить в свой рацион.

Где взять силы: продукты, которые надолго зарядят энергией

Какие продукты способны зарядить энергией (фото из открытых источников)

Греческий йогурт + ягоды

Отдайте предпочтение греческому йогурту, в котором нет сахара, искусственных подсластителей и прочих добавок. Такой продукт низкокалорийный и содержит много белка. Лучше всего добавить в него свежие ягоды, богатые на углеводы, клетчатку и антиоксидантные вещества. 

Творог + грейпфрут

Восполнить запас энергии можно с помощью творога, в котором есть белки и грейпфрута, насыщенного углеводами и витаминами. Главное, выбирайте творог жирностью до 5%, иначе возникает риск тяжести в желудке.

Ореховый микс

Купите в магазине ореховый микс, но среди разных вариантов выбирайте тот, где есть орехи и сухофрукты, без цукатов, шоколада и прочих добавок, в составе которых есть сахар. Горсть такого микса обеспечит вас энергией надолго. 

Салат из черной фасоли, кукурузы и авокадо

Приготовьте себе на обед салат из черной фасоли, в которой есть углеводы и растительный белок, а также добавьте туда кукурузу и половинку авокадо. Заправьте блюдо небольшим количеством сока лайма, и идеальный салат готов!

Овсянка + клубника

Овес — отличный источник клетчатки, которая не только обеспечивает чувство насыщения надолго, но и полезна для сердца и сосудов. Сварите овсянку на растительном молоке или воде и добавьте пару ягод клубники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие популярные продукты отбирают энергию.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/gde-vzyat-sily-16-produktov-kotorye-zaryadyat-energiey-nadolgo/
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