Вечернее табу: какие продукты нельзя есть на ужин

Ужин — важный прием пищи, такой же как завтрак и обед, но в вечернее время стоит ограничить употребление слишком жирной и "тяжелой" пищи. На своей странице в Instagram диетолог Анна Гоголева рассказала, какие продукты не стоит употреблять.

Что нельзя есть на ужин (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что нужно отказаться от пищи с высоким гликемическим индексом — фруктов, сладостей, кисломолочных и молочных продуктов, а также выпечки и других "быстрых" углеводов. Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей, понижая усвояемость полезных веществ и витаминов.

Также не стоит перед сном употреблять мясо, особенно тяжелые волокнистые виды (говядину, телятину). Эти продукты вызывают самое длительное гниение и брожение в кишечнике, раздражение и проблемы с почками и печенью.

В "стоп-лист" также включены быстрые углеводы и злаковые каши. Да, даже самые легкие, на первый взгляд, каши при расщеплении образуют большое количество сахара. Поэтому, если вы хотите включить углеводы в свой рацион, то выбирайте беглютеновые гречку, пшено, киноа, амарант и другие.

Не стоит на ужин употреблять и растительные продукты (сладкий красный перец, яблоко), потому что они вызывают процессы брожения. А также сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свеклу) — они вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди в погоне за красивой фигурой, начинают ограничивать себя в питании, в частности отказываются от ужина. Но действительно ли это помогает похудеть?

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