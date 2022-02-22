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В зимние будни этот доступный фрукт станет для вас лучшим натуральным антидепрессантом

Успокоить нервную систему и поддержать организм в сложные периоды можно не только специальными препаратами или позитивными эмоциями

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Большинству из нас зимой очень важно поддерживать общее состояние организма, но использовать специальные препараты – антидепрессанты не очень-то и хочется. Но, оказывается, для того, чтобы успокоить нервную систему в сложные периоды не обязательно бежать в аптеку за лекарствами. Лучше бежать в магазин – за бананами. Ведь эксперты Центра молекулярной диагностики доказали, что этот солнечный фрукт является самым лучшим антидепрессантом, причем самым натуральным. Об этом информирует издание "Комментарии".

В зимние будни этот доступный фрукт станет для вас лучшим натуральным антидепрессантом

Бананы. Фото: из открытых источников

Ученые советуют всем кушать бананы каждый день. Это поможет не только зарядиться позитивным настроением, но и укрепить ваш организм. Вся разгадка в том, что в бананах содержится аминокислота триптофан, который определяет уровень серотонина в организме, а именно его принято считать гормоном "счастья". 

Если в вашем ежедневном рационе появятся бананы, то тем самым вы повысите количество серотонина в организме, то тем самым вы добьетесь улучшение работы нервной системы, у вас улучшиться память, а сон будет, как у младенца.

Но это еще не все полезные свойства бананов. Эти фрукты содержат в себе 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте и почти 19% витамина В6, который считается главным для укрепления нервной системы. Довольно приличное количество, чтобы понять, что бананы просто незаменимы.

Читайте также на портале "Комментарии" — многими исследованиями уже доказано, что именно бананы и авокадо – источник витаминов и ценных микроэлементов. Теперь же медики из Великобритании рассказали, при каком заболевании просто необходимо употреблять такие фрукты.



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Источник: https://www.medikforum.ru/health/131935-ekspert-nazvala-prirodnyy-antidepressant.html
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