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В Украине в несколько раз выросла цена на основной ингредиент борща

На сегодня этот овощ продают в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели

сегодня, 18:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В то время, как цены на белокочанную капусту рекордно пошли вниз, цена главного овоща, который нужен для приготовления борща, резко подскочила. По сравнению с прошлой неделей столовая свекла подорожала в цене на 38%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают эксперты портала "East-fruit".

В Украине в несколько раз выросла цена на основной ингредиент борща

Борщ. Фото: из открытых источников

Аналитик подсчитали и провели анализ. В итоге выяснилось, что сегодня свекла продается по 18-25 грн/кг.    

Эксперты считают, что основной причиной такого "всплеска" на рынке свеклы является существенное сокращение предложения данного корнеплода из украинских хозяйств. Большинство фермеров уже успели реализовать все имеющиеся объемы. Запасы же в остальных хозяйствах, по словам производителей, также практически исчерпаны.                                

По словам экспертов, основное предложение столовой свеклы на украинском рынке на сегодняшний день составляет импортная продукция производства Польши. Так, из-за удорожания топлива и соответственно логистики, цены на импортную свеклу также выросли.

Вместе с тем на данный момент цена на свеклу в Украине уже в среднем вдвое выше, чем в начале июня 2021 года.

Отметим, как уже сообщалось ранее - за три месяца войны стоимость борщевого набора в Украине выросла на 7%.

Читайте также на портале "Комментарии" — полный обвал цены на капусту белокочанную – сколько сегодня стоит этот продукт борщевого набора. Эта неделя ознаменовалась тем, что украинские фермеры решили снизить отпускную цену на белокочанную капусту. В мае цена была либо стабильной, либо продолжала повышаться.



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Источник: https://east-fruit.com/novosti/tseny-na-stolovuyu-sveklu-rezko-vyrosli-v-ukraine/
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