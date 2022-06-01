Полный обвал: в Украине резко упала цена главного продукта для борщевого набора

Эта неделя ознаменовалась тем, что украинские фермеры решили снизить отпускную цену на белокочанную капусту. В мае цена была либо стабильной, либо продолжала повышаться. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали аналитики платформы EastFruit.

Борщ. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Прежде всего, фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая ввиду избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты из открытого грунта.

Еще одним фактором удешевления данной продукции, по словам аналитиков, выступает довольно ограниченный срок реализации капусты нового урожая. Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы.

Отмечается, что несмотря на стремительное удешевление в данном сегменте, на данный момент белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным аналитиков, за три месяца войны стоимость борщевого набора в Украине возросла на 7%. Капуста — важный элемент борщевого набора.

Отметим, ближайшие месяцы цены на свинину и все виды мяса будут постепенно увеличиваться, но не быстрыми темпами. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ назвали сроки, на когда готовят "референдумы" по "присоединению" Донбасса, Херсонщины и Запорожья.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!