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В одном американском городке запретили продавать сладости на кассе: зачем это

Совсем скоро в Беркли на законодательном уровне будет запрещена продажа сладостей и других вредных продуктов на кассах

29 сентября 2020, 21:21
Автор:

Любовь Блажко

В одном из американских городов власти решили сделать все от себя зависящее, чтобы люди как можно меньше соблазнялись на вредные продукты. Поэтому с марта 2021 года в Беркли начинает действовать закон, который запрещает продажу сладостей и других подобных изделий на кассе. Об этом пишет издание lux.

В одном американском городке запретили продавать сладости на кассе: зачем это

В одном из городов США запретили продавать сладости на кассе. Фото: pixabay

Таким нововведением власти хотят сделать все возможное, чтобы люди отказывались от вредной еды и начинали вести здоровый образ жизни. Со следующей весны на кассах супермаркетов покупатели не увидят любимых батончиков и чего-то подобного, потому что это будет запрещено. 

В официальном заявлении мэрии сообщается, что новый закон будет действовать минимум в 25 супермаркетах, площадь которых составляет больше 232 квадратных метров.

Но власти также решили позаботиться о том, чтобы у людей была хорошая альтернатива сладкому. Например, они предлагают продавать у касс цельнозерновые батончики или свежие фрукты. Создатели данного нововведения уверены в том, что это больше психологическая проблема, и если с поля зрения забрать так называемый "раздражитель", то человеку гораздо меньше будет хотеться сладкого. А не рассматривая вредные продукты на кассе, людям будет значительно проще перейти на здоровый образ жизни. 

"Размещение нездоровых лакомств рядом с кассой увеличивает вероятность того, что клиенты купят эти продукты и напитки, потому что их сила воли ослабнет после длительного похода по магазинам", — объясняет член городского совета Кейт Харрисон.

Напомним, ТОП-7 продуктов, которые следует употреблять каждый день.


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