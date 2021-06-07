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Главная Новости Здоровье диета и питание В натуральном соке обнаружили «ключ к долголетию»
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В натуральном соке обнаружили «ключ к долголетию»

Эксперты рассказали, что в рацион нужно включать тыквенный сок, потому что он положительно действует на все системы организма

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Основу рациона должны составлять овощи и фрукты, но иногда полезнее пить соки на основе этих продуктов. Эксперты рекомендуют особое внимание обратить на тыквенный сок, потому что в нем нашли "ключ к долголетию".

В натуральном соке обнаружили «ключ к долголетию»

Тыквенный сок (фото из открытых источников)

Сердце

В составе тыквенного сока есть мощные антиоксидантные вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, уменьшая отложение "вредного" холестерина. Такой сок обладает способностью снижать артериальное давление, предотвращая развитие сердечных проблем. 

Пищеварение

Исследователи говорят, что в этом напитке есть много пищевых волокон, которые стимулируют пищеварительную систему. Клетчатка помогает нормализовать баланс микрофлоры кишечника.

Иммунитет

В тыквенном соке содержится много витамина С, который необходим нашему организму для укрепления иммунной системы. Этот витамин действует как антиоксидант. Согласно научным исследованиям, он снижает окислительный стресс. 

Детоксикация

Напиток на основе тыквы также улучшает работу почек и печени. Он стимулирует детоксикацию — выводит из организма токсины, шлаки и опасные вещества. 

Воспаления

Тыквенный сок богат на активные ингредиенты, которые являются антиартритическими. Это означает, что они могут уменьшить воспаление, отек и боль, связанные с артритом.

Исследователи рекомендуют людям, страдающим ревматоидным артритом, выпивать каждое утро по 1 стакану этого напитка. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют добавлять почаще в свой рацион ананасовый сок, потому что он обладает рядом полезных свойств.

Этот продукт положительно влияет на здоровье и способствует долголетию. Как известно, в одном стакане натурального ананасового сока содержится много витамина С и В6, а также марганца, калия, магния и других ценных веществ для организма.


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Источник: https://www.organicfacts.net/pumpkin-juice.html
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