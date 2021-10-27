logo

BTC/USD

58938.69

ETH/USD

3987.55

LTC/USD

184.15

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание В каких продуктах больше всего полезных веществ
commentss НОВОСТИ Все новости

В каких продуктах больше всего полезных веществ

Эксперты рассказали, какими продуктами необходимо обогатить рацион, потому что они содержат большое количество полезных веществ

сегодня, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Осенью наш организм может испытывать дефицит витаминов и полезных веществ, а пополнить запасы можно с помощью правильных продуктов. Что необходимо добавить в рацион?

В каких продуктах больше всего полезных веществ

В каких продуктах больше всего полезных веществ (фото из открытых источников)

Имбирь

В состав имбиря входят витамины А, С, В, а также магний, фосфор, кальций, цинк и другие микроэлементы, которые нужны организму для правильной работы. Имбирь можно добавить в чай, обычную воду или десерт. Этот продукт отлично укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и насыщает мозг кислородом. 

Брокколи

Этот вид капусты очень ценный из-за большого количества антиоксидантов, в частности бета-каротина, а также витамина С, Е и К. Брокколи подходит в качестве гарнира к мясным блюдам, ее можно добавить в салаты и сделать на ее основе вкусный смузи. 

Морская рыба

Добавьте в рацион скумбрию, сельдь, лосося, форель и другие виды жирной рыбы, поскольку они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, витамины В, РР, D, которые поддерживают организм в тонусе, а также улучшают состояние кожи, волос и ногтей. 

Пророщенная пшеница

Ее зерна богаты калием, кремнием, цинком, железом, витаминами А и группы В, Е и другими ценными компонентами. Регулярное употребление 3–4 ст. л. продукта в день наладит пищеварение, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Зелень

По возможности обогащайте меню петрушкой, укропом, базиликом, луком и другой зеленью, потому что в ней сосредоточено также много витаминов и полезных веществ. Благодаря им улучшается пищеварение, укрепляется иммунитет и выводятся из организма шлаки и токсины. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Татьяна Небензя рассказал, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы очистить печень от токсинов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/32617-6-produktov-v-kotoryh-bolshe-vsego-poleznyh-veshchestv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!