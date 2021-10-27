Осенью наш организм может испытывать дефицит витаминов и полезных веществ, а пополнить запасы можно с помощью правильных продуктов. Что необходимо добавить в рацион?

В каких продуктах больше всего полезных веществ (фото из открытых источников)

Имбирь

В состав имбиря входят витамины А, С, В, а также магний, фосфор, кальций, цинк и другие микроэлементы, которые нужны организму для правильной работы. Имбирь можно добавить в чай, обычную воду или десерт. Этот продукт отлично укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и насыщает мозг кислородом.

Брокколи

Этот вид капусты очень ценный из-за большого количества антиоксидантов, в частности бета-каротина, а также витамина С, Е и К. Брокколи подходит в качестве гарнира к мясным блюдам, ее можно добавить в салаты и сделать на ее основе вкусный смузи.

Морская рыба

Добавьте в рацион скумбрию, сельдь, лосося, форель и другие виды жирной рыбы, поскольку они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, витамины В, РР, D, которые поддерживают организм в тонусе, а также улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

Пророщенная пшеница

Ее зерна богаты калием, кремнием, цинком, железом, витаминами А и группы В, Е и другими ценными компонентами. Регулярное употребление 3–4 ст. л. продукта в день наладит пищеварение, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Зелень

По возможности обогащайте меню петрушкой, укропом, базиликом, луком и другой зеленью, потому что в ней сосредоточено также много витаминов и полезных веществ. Благодаря им улучшается пищеварение, укрепляется иммунитет и выводятся из организма шлаки и токсины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Татьяна Небензя рассказал, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы очистить печень от токсинов.

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