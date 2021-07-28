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В чем заключается опасность употребления зеленых яблок

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, в каких случаях употребление зеленых яблок может быть опасным для здоровья

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Яблоки — очень вкусный и полезный продукт, и на прилавках магазинов их можно найти круглый год, при чем разных сортов. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала об употреблении зеленых яблок и предупредила, кому они могут навредить.

В чем заключается опасность употребления зеленых яблок

Зеленые яблоки / Фото: wallpapershome

Известно, что в составе фрукта много витаминов А, С, В, Е, а также магния, фосфора, железа, селена, кальция и других микроэлементов. При чем, наукой доказано, что в зеленых сортах содержится намного больше аскорбиновой кислоты.

Но несмотря на богатый витаминно-минеральный состав и список полезных свойств, зеленые яблоки могут навредить людям, страдающим панкреатитом и дискенезией желчевыводящих путей, особенно, в периоды обострения заболеваний. С такими диагнозами нужно отдать предпочтение более сладким фруктам.

Если у человека гастрит или язва желудка, то диетолог не рекомендует употреблять более одного зеленого яблока в день. И правильнее будет съесть его спустя час после основного приема пищи, а не натощак.

Кроме этого, следует помнить, что повышенная кислотность некоторых сортов яблок может повредить зубную эмаль поэтому после употребления продукта нужно прополоскать водой ротовую полость.

Напомним, что ученые из Технологического университета Граца (Австрия), заявили, что в яблоках сконцентрировано какое-то невероятное количество микробов и назвали цифру 100 миллионов в среднем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление яблок вместе с сердцевиной увеличивает количество здоровых бактерий в кишечнике в 10 раз лучше по сравнению с эффектом от употребления только мягкой части яблока.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/23424-frukt-ne-dlya-vseh-v-chem-zaklyuchaetsya-opasnost-upotrebleniya-zelenyh-yablok.html
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