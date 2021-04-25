Не кожица: ученые назвали самую полезную часть яблок

Яблоки должны регулярно присутствовать в нашем рационе, потому что в их составе много витаминов, микроэлементов и ценных для организма веществ. Ученые выяснили, какая же часть этого фрукта является самой полезной.

Какая часть яблок самая полезная (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что яблоки богаты на клетчатку, пектин, органические кислоты, фосфор, магний, железо и другие питательные компоненты, и большинство из этих веществ находится не в кожице, как считают многие, а в сердцевине плода. Да, именно эта часть яблока считается самой полезной, а большинство людей ее просто выбрасывает в помойку.

Исследователи говорят, что употребление яблок вместе с сердцевиной увеличивает количество здоровых бактерий в кишечнике в 10 раз лучше по сравнению с эффектом от употребления только мягкой части яблока. Семена фрукта содержат здоровые бактерии, которые могут улучшить пищеварение. Целое яблоко (вместе с сердцевиной) содержит 100 млн бактерий, из которых на мякоть приходится лишь 10 млн.

Ученые говорят, что эти бактерии способны поддержать здоровье кишечника, от которого зависит и иммунитет. Также яблочное семя содержит белок, клетчатку и здоровые жиры. Кроме того, они богаты антиоксидантами и соединения, которые могут предотвратить развитие рака.

Семена фруктов преимущественно выбрасывают, потому что оно содержит соединение, которое называется амигдалин. Она считается ядовитым, так как при ее контакте с пищеварительной системой образуется цианид. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, смертельной считается доза 1-2 мг цианида на килограмм веса. Однако, чтобы достичь такой дозы, вам придется съесть около 200 яблок за раз, поэтому можно не беспокоиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если есть яблоки каждый день.

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