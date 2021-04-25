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Главная Новости Здоровье диета и питание Не кожица: ученые назвали самую полезную часть яблок
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Не кожица: ученые назвали самую полезную часть яблок

Ученые выяснили, какая часть яблока - самая полезная, и это не кожица

сегодня, 07:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Яблоки должны регулярно присутствовать в нашем рационе, потому что в их составе много витаминов, микроэлементов и ценных для организма веществ. Ученые выяснили, какая же часть этого фрукта является самой полезной.

Не кожица: ученые назвали самую полезную часть яблок

Какая часть яблок самая полезная (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что яблоки богаты на клетчатку, пектин, органические кислоты, фосфор, магний, железо и другие питательные компоненты, и большинство из этих веществ находится не в кожице, как считают многие, а в сердцевине плода. Да, именно эта часть яблока считается самой полезной, а большинство людей ее просто выбрасывает в помойку.

Исследователи говорят, что употребление яблок вместе с сердцевиной увеличивает количество здоровых бактерий в кишечнике в 10 раз лучше по сравнению с эффектом от употребления только мягкой части яблока. Семена фрукта содержат здоровые бактерии, которые могут улучшить пищеварение. Целое яблоко (вместе с сердцевиной) содержит 100 млн бактерий, из которых на мякоть приходится лишь 10 млн.

Ученые говорят, что эти бактерии способны поддержать здоровье кишечника, от которого зависит и иммунитет. Также яблочное семя содержит белок, клетчатку и здоровые жиры. Кроме того, они богаты антиоксидантами и соединения, которые могут предотвратить развитие рака.

Семена фруктов преимущественно выбрасывают, потому что оно содержит соединение, которое называется амигдалин. Она считается ядовитым, так как при ее контакте с пищеварительной системой образуется цианид. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, смертельной считается доза 1-2 мг цианида на килограмм веса. Однако, чтобы достичь такой дозы, вам придется съесть около 200 яблок за раз, поэтому можно не беспокоиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если есть яблоки каждый день.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/do-you-know-the-healthiest-part-of-an-apple/photostory/77549843.cms?picid=77549962
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