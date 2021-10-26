В чем скрытая опасность повторного кипячения воды

Многие используют воду из-под крана для питья и приготовления пищи, но стоит помнить, что такая вода не особо чистая, в ее составе могут быть тяжелые соединения и вредные примеси. Более того, откажитесь от повторного кипячения такой воды.

Почему нежелательно кипятить воду дважды (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что многие люди кипятят воду из-под крана, чтобы ее обеззаразить, потому что при высокой температуре погибают многие бактерии, а также снижается содержание хлора, и в итоге вода становится мягче.

Но исследования показали, что при таком способе обработки воды в ней все равно остаются тяжелые металлы. А частицы хлора могут вступать в контакт с другими элементами и образовывать вредные соединения, которые потом попадают в организм. Если воду кипятить два и более раза, то концентрация таких веществ будет увеличиваться, а доля полезных — снижаться.

Напомним, во всем нужно придерживаться нормы, особенно, если это касается еды и напитков. Даже обычная вода в большом количестве может серьезно навредить здоровью и вызвать отравление. Эксперты отмечают, что для слаженной работы организма нужно контролировать свой водный баланс, дабы не допустить обезвоживания. Но есть и другая сторона медали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что без воды невозможно существование жизни. Употребляя воду мы должны следить за тем, чтобы она была чистой, прозрачной и без странного запаха. Эксперт-биохимик Мария Кулешова подсказала, какую воду пить полезнее всего.

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