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В чем польза и вред попкорна: мнение диетолога

В одной чашке попкорна всего 30 килокалорий и около грамма клетчатки

сегодня, 19:15
Автор:

Любовь Блажко

Без него не обходится ни один просмотр фильма в кинотеатре, потому что он легкий, вкусный, да еще и питательный. Диетолог Наталья Суслова рассказала всю правду об этом продукте, передает издание lemonade.

В чем польза и вред попкорна: мнение диетолога

В чем польза и вред попкорна: мнение диетолога. Фото: unsplash.

Эксперт говорит о том, что в кукурузе содержится много клетчатки, цинка, магния и витаминов группы В. Поэтому это очень ценный продукт, который можно использовать как овощ или крупу. Но это только в том случае, если он правильно приготовлен. 

Наталья рекомендует со всей ответственностью подойти к вопросу выбора попкорна, потому что кукуруза домашнего приготовления совсем не подходит для частого употребления. Если открыть пакет с неприготовленным домашним попкорном, то внутри можно увидеть рафинированный, дезодорированный жир. Он, в свою очередь, нарушает липидный обмен и уменьшает проницаемость и эластичность сосудов. 

Также материал, из которого сделан пакет, может выделять канцерогены, что провоцирует заболевания легких. Специалист советует готовить попкорн на сковородке, а если уж и покупать готовый, то нужно обращать внимание на запах (должен пахнуть кукурузой) и состав. 

Что касается сладких вкусов попкорна, то тут дела обстоят еще хуже. Диетолог рассказывает, что сахарный и карамельный вкусы являются просто бомбой для организма. Потому что ему нужно переварить зерно, политое сверху карамельной заливкой. Все подобные добавки и ароматизаторы делают этот продукт вредным, лишая полезных свойств. 

Лучше ограничить употребление попкорна до одного раза в месяц. А если уж и покупать, то желательно приобрести зерна и самостоятельно их приготовить. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый полезный вид соли.


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