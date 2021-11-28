В чем опасность употребления белого хлеба

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Светлана Шкурупий
Хлеб является
одним из самых популярных и традиционных продуктов, без которого невозможно
представить прием пищи. Однако любителям белого хлеба нужно быть осторожнее.
Белый хлеб (фото из открытых источников)
Врач-диетолог
Елена Соломатина рассказала, что ежедневный прием продукта может спровоцировать
проблемы со здоровьем, в частности увеличить риск развития диабета и ожирения.
Дело в том, что употребление белого хлеба сначала повышает уровень глюкозы в
организме, тем самым наделяя его энергией, а потом резко этот показатель
снижается, вызывая ухудшение самочувствия и усталость. А такие "качели" плохо
сказываются на работе всего организма.
По словам эксперта, сама по себе белая мука, из которой готовят продукт, работает в человеческом организме так же как сахар. Поэтому белым хлебом лучше не злоупотреблять, иногда можно съесть 1-2 кусочка.
В
качестве альтернативы диетолог предложила употреблять в пищу ржаной и
цельнозерновой хлеб. По словам Соломатиной, такие виды продукта содержат массу
полезных элементов и клетчатку, благотворно влияющую на кишечник.
Напомним,
что хлебный сомелье Игорь Лаврешин рассказал, что продукт может угрожать здоровью человека, когда нарушены правила его хранения и хлеб заражен плесенью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что взрослый человек ежедневно может себе позволить съедать 400-600 грамм хлеба, макарон и картофеля. Естественно,
суммарное количество, а не каждого вида по отдельности.
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уже к завершению 2021 года будущее подорожание поднимет цену хлеба на 10%.
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