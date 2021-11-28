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В чем опасность употребления белого хлеба

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать ежедневное употребление белого хлеба

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Хлеб является одним из самых популярных и традиционных продуктов, без которого невозможно представить прием пищи. Однако любителям белого хлеба нужно быть осторожнее.

В чем опасность употребления белого хлеба

Белый хлеб (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ежедневный прием продукта может спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности увеличить риск развития диабета и ожирения. Дело в том, что употребление белого хлеба сначала повышает уровень глюкозы в организме, тем самым наделяя его энергией, а потом резко этот показатель снижается, вызывая ухудшение самочувствия и усталость. А такие "качели" плохо сказываются на работе всего организма.

По словам эксперта, сама по себе белая мука, из которой готовят продукт, работает в человеческом организме так же как сахар. Поэтому белым хлебом лучше не злоупотреблять, иногда можно съесть 1-2 кусочка.

В качестве альтернативы диетолог предложила употреблять в пищу ржаной и цельнозерновой хлеб. По словам Соломатиной, такие виды продукта содержат массу полезных элементов и клетчатку, благотворно влияющую на кишечник.

Напомним, что хлебный сомелье Игорь Лаврешин рассказал, что продукт может угрожать здоровью человека, когда нарушены правила его хранения и хлеб заражен плесенью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что взрослый человек ежедневно может себе позволить съедать 400-600 грамм хлеба, макарон и картофеля. Естественно, суммарное количество, а не каждого вида по отдельности.

Читайте также, что глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко отметил, что уже к завершению 2021 года будущее подорожание поднимет цену хлеба на 10%.


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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26112021/193850
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