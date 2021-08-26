Хлебный сомелье Игорь Лаврешин рассказал, когда хлеб становится опасным для здоровья и его категорически запрещается употреблять в пищу. Об этом эксперт сообщил эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт рассказал, какой хлеб опасен для здоровья - фото из открытых источников

По словам специалиста, продукт может угрожать здоровью человека, когда нарушены правила хранения и хлеб заражен плесенью. Бактериальные инфекции в продукте могут появляться из-за высокой температуры и влажности.

"Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что если она уже появилась, это уже свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе", — сказал Лаврешин.

Эксперт также добавил, что срезать плесень категорически запрещено — хлеб, на котором уже образовалась плесень, подавать к столу нельзя.

Лаврешин подчеркнул, что из-за жаркой погоды, в темных сортах хлеба может появляться бактериальная инфекция имеющей название "картофельная болезнь". Определить непригодный для употребление продукт можно по неприятному запаху и липкости внутри.

Напомним, что одним из самых популярных продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит в том, что этот продукт быстро портится. Эксперты рассказали, что из-за неправильных условий хранения часто приходится выкидывать целые батоны. При этом, нужно помнить, что домашняя выпечка хранится меньше "магазинной", поскольку в ней нет консервантов и различных добавок.

Ранее издание "Комментарии" также сообщало, что употребление белого хлеба может легко привести к некоторым осложнениям в функционировании организма.

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