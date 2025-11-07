Ущемление этого сока привело к трагической смерти: неожиданные детали

Британский диетолог и ученый Базил Браун трагически скончался после того, как его увлечение здоровым питанием вышло из-под контроля. Об этом сообщает mirror.co.uk.

Фото: из открытых источников

48-летний Браун из Кройдона, южного Лондона, был известен как настоящий энтузиаст правильного питания, активно пропагандировавший натуральную диету и витамины. Однако его эксперимент по собственному здоровью закончился трагедией: он начал употреблять огромные количества морковного сока и таблеток витамина А по самостоятельно составленной схеме.

По данным следствия, Браун потребил около десяти галлонов морковного сока за десять дней, запивая его концентрированными добавками витамина А. Медики отметили, что такое чрезмерное потребление привело к отравлению, которое нанесло серьезный вред печени. Коронер подчеркнул, что его печень была повреждена настолько, что напоминала состояние после продолжительного алкоголизма.

Официальный вердикт следствия 1974 звучал строго: "Смерть вследствие зависимости от морковного сока". При осмотре кожа Брауна имела желтовато-оранжевый оттенок, что свидетельствовало о накоплении каротина – пигмента моркови, который в обычных дозах безвреден, но при перегрузке организма становится токсичным.

Браун искренне верил, что его строгая диета улучшит здоровье и повысит жизненный тонус. В течение многих лет он пропагандировал натуральные продукты, витамины и очищение организма. Однако чрезмерная нагрузка привела к гипервитаминозу А — состоянию, которое приводит к тяжелому поражению печени, головной боли и даже кому.

Как уже писали "Комментарии", мозг — это главный "командный центр" нашего организма. Он непрерывно контролирует каждое движение, эмоцию, решение и мысль. Но, несмотря на его мощь, мозг очень уязвим. Каждодневные привычки, которые кажутся безвредными, постепенно снижают его эффективность.