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Употреблять сырую рыбу опасно: какие болезни может вызвать этот деликатес

К каким болезням может приводить употребление сырой рыбы

сегодня, 14:41
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Сырая рыба, хоть и является деликатесом во многих культурах, несет в себе значительные риски для здоровья. Неправильная обработка и хранение может привести к заражению паразитами, бактериями и вирусами, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Употреблять сырую рыбу опасно: какие болезни может вызвать этот деликатес

Иллюстративное фото

Сырая рыба может содержать паразитов, таких как ленточные черви, круглые черви и трематоды. Эти паразиты могут вызывать такие заболевания, как анизокидоз, дифиллоботриоз и клонорхоз.

Анизокидоз: вызывается круглыми червями Anisakis. Симптомы включают боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.

Дифиллоботриоз: вызывается ленточным червем Diphyllobothrium latum. Симптомы могут включать усталость, слабость, боль в животе и анемию.

Клонорхоз: вызывается трематодой Clonorchis sinensis. Симптомы могут включать боль в животе, желтуху и увеличение печени.

Сырая рыба может быть заражена бактериями, такими как Salmonella, Vibrio и Listeria. Эти бактерии могут вызвать пищевые отравления с такими симптомами как тошнота, рвота, диарея и боль в животе.

Сальмонеллез: вызывается бактериями Salmonella. Симптомы включают диарею, лихорадку и боль в животе.

Вибриоз: вызывается бактериями Vibrio. Симптомы могут включать диарею, рвоту, боль в животе и лихорадку.

Листериоз: вызывается бактериями Listeria. Симптомы могут включать в себя лихорадку, мышечные боли и тошноту.

Сырая рыба может быть заражена вирусами, такими как гепатит А и норовирус. Эти вирусы могут вызвать гепатит и гастроэнтерит.

Гепатит А: вызывается вирусом гепатита А. Симптомы включают лихорадку, усталость, тошноту и желтуху.

Норовирус: вызывает гастроэнтерит. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.

Некоторые группы людей имеют повышенный риск развития осложнений от употребления сырой рыбы:

  • Беременные женщины

  • Люди с ослабленной иммунной системой

  • Пожилые люди

  • Маленькие дети

Как минимизировать риски

  • Если вы все же решили употреблять сырую рыбу, важно соблюдать следующие правила:

  • Купите рыбу только у проверенных поставщиков.

  • Убедитесь, что рыба была заморожена при температуре -20°C в течение не менее 7 дней.

Напомним, портал “Комментарии писал о болезнях, к которым приводит употребление красного мяса.




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