Универсальный новогодний алкоголь: что это за напиток

Язык
Coinspot 28.12.2020
BTC/USD
26822.17
ETH/USD
732.31
LTC/USD
130.28
НБУ 28.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
До Нового года остались считанные дни, поэтому пришло время определяться с праздничным меню. А особенно, с алкогольными напитками. Киевский бартендер Константин Бойко поделился секретом, какой же вид алкоголя можно считать "универсальным" на столе. Об этом пишет издание УНН.
Алкоголь. Фото: unn.com.ua
По словам специалиста, именно водка является отличным вариантом, потому что она сделана из чистых нейтральных зерновых спиртов. Она готова к употреблению как в "сыром" виде, так и в виде какого-нибудь коктейля.
Кроме того, водка – идеальный компонент для большинства коктейлей, поэтому на нее всегда есть огромный спрос в коктейльной индустрии.
Бармен объясняет это тем, что этот напиток дает крепость, но при этом у него нет ярко выраженного вкуса, поэтому его легко сочетать с чем-то.
Стоит отметить, что после шампанского именно водку украинцы считают вторым новогодним напитком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости