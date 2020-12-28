kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26822.17

ETH/USD

732.31

LTC/USD

130.28

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Универсальный новогодний алкоголь: что это за напиток
commentss НОВОСТИ Все новости

Универсальный новогодний алкоголь: что это за напиток

Этот алкоголь по праву можно считать "универсальным солдатом" Нового года

сегодня, 22:15
Автор:

Любовь Блажко

До Нового года остались считанные дни, поэтому пришло время определяться с праздничным меню. А особенно, с алкогольными напитками. Киевский бартендер Константин Бойко поделился секретом, какой же вид алкоголя можно считать "универсальным" на столе. Об этом пишет издание УНН. 

Универсальный новогодний алкоголь: что это за напиток

Алкоголь. Фото: unn.com.ua

По словам специалиста, именно водка является отличным вариантом, потому что она сделана из чистых нейтральных зерновых спиртов. Она готова к употреблению как в "сыром" виде, так и в виде какого-нибудь коктейля. 

"Водка — она ни в чем не выдерживается, лишь чистые нейтральные зерновые спирты. Она действительно универсальный напиток. Ее можно пить в "сыром" виде, а можно поиграться, настоять и сделать вкусную настойку или коктейль, или добавить сахара и превратить в какую-то ликерную настойку", — объяснил Константин. 

Кроме того, водка – идеальный компонент для большинства коктейлей, поэтому на нее всегда есть огромный спрос в коктейльной индустрии. 

Бармен объясняет это тем, что этот напиток дает крепость, но при этом у него нет ярко выраженного вкуса, поэтому его легко сочетать с чем-то. 

Стоит отметить, что после шампанского именно водку украинцы считают вторым новогодним напитком. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь. Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом говорится в сюжете ТСН. 
Всего в этом списке оказалось три продукта, первый из которых – это банки с красной икрой. Эксперты советуют подходить к выбору красной икры очень тщательно, так как некачественный продукт может негативно повлиять на печень, нервную систему и почки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1909900-barmeni-nazvali-universalniy-novorichniy-alkogol
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ