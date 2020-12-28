Универсальный новогодний алкоголь: что это за напиток

До Нового года остались считанные дни, поэтому пришло время определяться с праздничным меню. А особенно, с алкогольными напитками. Киевский бартендер Константин Бойко поделился секретом, какой же вид алкоголя можно считать "универсальным" на столе. Об этом пишет издание УНН.

Алкоголь. Фото: unn.com.ua

По словам специалиста, именно водка является отличным вариантом, потому что она сделана из чистых нейтральных зерновых спиртов. Она готова к употреблению как в "сыром" виде, так и в виде какого-нибудь коктейля.

"Водка — она ни в чем не выдерживается, лишь чистые нейтральные зерновые спирты. Она действительно универсальный напиток. Ее можно пить в "сыром" виде, а можно поиграться, настоять и сделать вкусную настойку или коктейль, или добавить сахара и превратить в какую-то ликерную настойку", — объяснил Константин.

Кроме того, водка – идеальный компонент для большинства коктейлей, поэтому на нее всегда есть огромный спрос в коктейльной индустрии.

Бармен объясняет это тем, что этот напиток дает крепость, но при этом у него нет ярко выраженного вкуса, поэтому его легко сочетать с чем-то.

Стоит отметить, что после шампанского именно водку украинцы считают вторым новогодним напитком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь. Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в этом списке оказалось три продукта, первый из которых – это банки с красной икрой. Эксперты советуют подходить к выбору красной икры очень тщательно, так как некачественный продукт может негативно повлиять на печень, нервную систему и почки.

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