logo
Русский Українська

BTC/USD

63578.97

ETH/USD

2332.58

LTC/USD

265.66

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Удивительные свойства лайма, о которых стоит знать
commentss НОВОСТИ Все новости

Удивительные свойства лайма, о которых стоит знать

Эксперты рассказали об удивительных свойствах лайма, о которых нужно знать

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Лайм – это не зеленый лимон, а совершенно самостоятельный вид цитрусовых – просто генетически они похожи как братья. И лайм не менее полезный для организма, поэтому медики рекомендуют обогащать им свой рацион. Что же в нем удивительного?

Удивительные свойства лайма, о которых стоит знать

Чем полезен лайм (фото из открытых источников)

Антиоксидантная защита

В составе лайма, как и в лимоне, много витамина С, который нужен нашему организму для укрепления иммунитета и других важных функций. Также лайм богат на антиоксиданты, которые блокируют ранний процесс старения организма и защищают его от негативного воздействия свободных радикалов.  

Профилактика сахарного диабета

Американская диабетическая ассоциация называет лайм суперфудом. В нем много растворимой клетчатки, которая уменьшает абсорбцию сахара в кровоток. У лайма низкий гликемический индекс, поэтому он не провоцирует скачки глюкозы.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Благодаря витамину С и клетчатке этот вид цитрусовых улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Растительные волокна связывают "плохой" холестерин и вредные жиры, а затем выводят их из организма. Лайм защищает сосуды от образования холестериновых бляшек и препятствует возникновению гипертонии.

Борьба с вирусами и простудными заболеваниями

Эксперты говорят, что из лайма получается хорошее эфирное масло, богатое флавоноидами. В кожуре также много этих соединений, подавляющих рост болезнетворных бактерий. Лайм помогает облегчить симптомы простуды и гриппы, в частности снимает заложенность носа.

Улучшение пищеварения

Кислый сок лайма стимулирует образование желудочного сока и ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Он будет полезен людям, которые страдают от пониженной кислотности. Лайм ускоряет отток желчи, повышает аппетит и помогает избежать боли и спазмов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мята и лимон помогут облегчить головную боль.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://7sisters.ru/health-beauty/fitnes-i-pitanie/170501-5-poleznyh-svojstv-lajma-o-kotoryh-stoit-znat.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ