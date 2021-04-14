Удивительные свойства лайма, о которых стоит знать

Лайм – это не зеленый лимон, а совершенно самостоятельный вид цитрусовых – просто генетически они похожи как братья. И лайм не менее полезный для организма, поэтому медики рекомендуют обогащать им свой рацион. Что же в нем удивительного?

Чем полезен лайм (фото из открытых источников)

Антиоксидантная защита

В составе лайма, как и в лимоне, много витамина С, который нужен нашему организму для укрепления иммунитета и других важных функций. Также лайм богат на антиоксиданты, которые блокируют ранний процесс старения организма и защищают его от негативного воздействия свободных радикалов.

Профилактика сахарного диабета

Американская диабетическая ассоциация называет лайм суперфудом. В нем много растворимой клетчатки, которая уменьшает абсорбцию сахара в кровоток. У лайма низкий гликемический индекс, поэтому он не провоцирует скачки глюкозы.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Благодаря витамину С и клетчатке этот вид цитрусовых улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Растительные волокна связывают "плохой" холестерин и вредные жиры, а затем выводят их из организма. Лайм защищает сосуды от образования холестериновых бляшек и препятствует возникновению гипертонии.

Борьба с вирусами и простудными заболеваниями

Эксперты говорят, что из лайма получается хорошее эфирное масло, богатое флавоноидами. В кожуре также много этих соединений, подавляющих рост болезнетворных бактерий. Лайм помогает облегчить симптомы простуды и гриппы, в частности снимает заложенность носа.

Улучшение пищеварения

Кислый сок лайма стимулирует образование желудочного сока и ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Он будет полезен людям, которые страдают от пониженной кислотности. Лайм ускоряет отток желчи, повышает аппетит и помогает избежать боли и спазмов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мята и лимон помогут облегчить головную боль.

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