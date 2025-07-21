Ученые забили тревогу: результаты исследований сыра шокировали

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Кречмаровская Наталия
Исследователи озадачены – результаты исследования показали, что в сырах гораздо больше микропластика, чем в бутилированной воде. Ученые считают, что крохотные пластиковые частицы размером 5 мм или менее могут попадать в сыр на разных этапах производства.
Сыр. Иллюстративное фото
Исследования показали, что наиболее загрязненными продуктами были спелые сыры – выдерживавшиеся более четырех месяцев – с 1857 пластиковыми частицами на килограмм, пишет издание Daily mail.
Отмечается, что наличие микропластика обнаруживали в сухом и фасованном молоке, йогурте, сливочном масле и сметане. Однако это первый случай, когда пластик обнаружили в сыре, и шокирующий высокий уровень. По мнению исследователей, сыр содержит больше микропластика, чем другие молочные продукты из-за способа его производства.
Исследователи объясняют, что микропластик настолько крошечен, что способен проходить сквозь клеточные мембраны в организме, попадая из пищи в желудке в кровь, а затем в молоко. Поскольку пластмассы содержат химические вещества, которые, как известно, токсичны или канцерогенные, ученые обеспокоены тем, что накопление микропластика может повредить ткани организма человека.
Ранние исследования выявили потенциальную связь между влиянием микропластика и такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания и рак кишечника.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что употребление сыра может вызвать кошмары.