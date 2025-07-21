Ученые забили тревогу: результаты исследований сыра шокировали

Исследователи озадачены – результаты исследования показали, что в сырах гораздо больше микропластика, чем в бутилированной воде. Ученые считают, что крохотные пластиковые частицы размером 5 мм или менее могут попадать в сыр на разных этапах производства.

Сыр. Иллюстративное фото

Исследования показали, что наиболее загрязненными продуктами были спелые сыры – выдерживавшиеся более четырех месяцев – с 1857 пластиковыми частицами на килограмм, пишет издание Daily mail.

"Для сравнения, это означает, что спелый сыр содержит примерно в 45 раз больше микропластика, чем бутилированная вода. Свежие сыры содержали 1280 частиц на килограмм, тогда как даже само молоко было загрязнено 350 кусочками микропластика на килограмм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие микропластика обнаруживали в сухом и фасованном молоке, йогурте, сливочном масле и сметане. Однако это первый случай, когда пластик обнаружили в сыре, и шокирующий высокий уровень. По мнению исследователей, сыр содержит больше микропластика, чем другие молочные продукты из-за способа его производства.

"Совместное исследование Университетского колледжа Дублина и Падуанского университета в Италии показало, что большинство микропластика в молочных продуктах состоит из полимеров ПЭТ, полиэтилена и полипропилена", — пишет издание.

Исследователи объясняют, что микропластик настолько крошечен, что способен проходить сквозь клеточные мембраны в организме, попадая из пищи в желудке в кровь, а затем в молоко. Поскольку пластмассы содержат химические вещества, которые, как известно, токсичны или канцерогенные, ученые обеспокоены тем, что накопление микропластика может повредить ткани организма человека.

Ранние исследования выявили потенциальную связь между влиянием микропластика и такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания и рак кишечника.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что употребление сыра может вызвать кошмары.



