Ученые выяснили, почему голод вызывает агрессию

Приходилось ли вам нервничать и злиться на кого-то, когда вы испытывали чувство голода? Оказывается, что этому есть научное объяснение. Диетолог Бренда Бустильос из Техасского университета рассказала, почему голод может так действовать на эмоциональное состояние.

Почему голод провоцирует злость и агрессию (фото из открытых источников)

Врач в ходе исследования выяснила, что одной из причин приступов голода, часто сопровождающегося злостью являются скачки сахара в крови. Когда уровень глюкозы снижается в организме, наступает углеводное голодание. Мозг начинает хуже работать, организм находится в стрессе, потому что повышаются уровни адреналина и кортизола - тело думает, что умирает, и требует немедленного пополнения запасов глюкозы. В результате запускается природный механизм "спасайся или беги". Гормоны стресс и побуждают человека говорить с другими на повышенных тонах, когда ему сильно хочется есть.

Диетолог отметила, что предотвратить голодные вспышки агрессии можно с помощью небольших порций богатой крахмалом и клетчаткой пищи, в которой содержатся так называемые "медленные" углеводы. Но что нельзя делать в таких случаях, так это перекусывать шоколадной и другими сладостями. Дело в том, что злость и раздражение никуда не денутся, а вот сахар поднимется до высот, а когда шоколад быстро переварится, то снова наступит дефицит глюкозы — опять то же самое раздражение и т. д.

Напомним, эксперты рассказали, как утолить чувство голода и не переедать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что возникновение голода и насыщения – сложные механизмы, в которых задействован и мозг, и гормональная, и нервная системы. Но есть способы, которые помогут обмануть чувство голода и удержать от вредной пищи.

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