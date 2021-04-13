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Ученые выяснили, почему голод вызывает агрессию

Диетолог Бренда Бустильос рассказала, почему люди, испытывающие чувство голода, становятся раздражительными и злыми

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Приходилось ли вам нервничать и злиться на кого-то, когда вы испытывали чувство голода? Оказывается, что этому есть научное объяснение. Диетолог Бренда Бустильос из Техасского университета рассказала, почему голод может так действовать на эмоциональное состояние.

Ученые выяснили, почему голод вызывает агрессию

Почему голод провоцирует злость и агрессию (фото из открытых источников)

Врач в ходе исследования выяснила, что одной из причин приступов голода, часто сопровождающегося злостью являются скачки сахара в крови.  Когда уровень глюкозы снижается в организме, наступает углеводное голодание. Мозг начинает хуже работать, организм находится в стрессе, потому что повышаются уровни адреналина и кортизола -  тело думает, что умирает, и требует немедленного пополнения запасов глюкозы. В результате запускается природный механизм "спасайся или беги". Гормоны стресс и побуждают человека говорить с другими на повышенных тонах, когда ему сильно хочется есть. 

Диетолог отметила, что предотвратить голодные вспышки агрессии можно с помощью небольших порций богатой крахмалом и клетчаткой пищи, в которой содержатся так называемые "медленные" углеводы. Но что нельзя делать в таких случаях, так это перекусывать шоколадной и другими сладостями. Дело в том, что злость и раздражение никуда не денутся, а вот сахар поднимется до высот, а когда шоколад быстро переварится, то снова наступит дефицит глюкозы — опять то же самое раздражение и т. д.

Напомним, эксперты рассказали, как утолить чувство голода и не переедать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что возникновение голода и насыщения – сложные механизмы, в которых задействован и мозг, и гормональная, и нервная системы. Но есть способы, которые помогут обмануть чувство голода и удержать от вредной пищи.


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Источник: https://sovetnika.net/sovet/pochemu_golod_vyzyvaet_zlost_udivitelnoe_nauchnoe_objasnenie_izvestnomu_faktu/2021-01-22-27694
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