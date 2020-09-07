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Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые выяснили, что с помощью интервального голодания можно оздоровить организм
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Ученые выяснили, что с помощью интервального голодания можно оздоровить организм

Практикуя интервальное голодание, важно помнить несколько правил

сегодня, 20:35
Автор:

Любовь Блажко

Ученый Есинори Осуми открыл миру процесс аутофагии, за что был удостоен Нобелевской премии. Когда вы увеличиваете промежутки между приемами пищи, это и можно назвать аутофагией или интервальным голоданием. Об этом пишет издание aspekty.

Такой несложный процесс призван для того, чтобы дать организму возможность использовать жировые накопления в качестве топлива. Это позволяет уменьшить жировые накопления и, как следствие, скинуть лишний вес. Потому что, когда запускается процесс аутофагии, то организм начинает использовать собственные запасы. В том числе, в ход идут даже токсины.

Ученые выяснили, что с помощью интервального голодания можно оздоровить организм

Ученые выяснили, что с помощью интервального голодания можно оздоровить организм. Фото: unsplash.

Эксперт рассказывает о нескольких методах интервального голодания. Разница заключается лишь в том, какой промежуток времени будет между приемами пищи.

Интервальное голодание 16/8 – наиболее популярный и щадящий метод. Все очень просто – между ужином и завтраком должно пройти не менее 16 часов голодания. 

Интервальное голодание 18/6 – это методика, к которой не рекомендуется приступать с первого же дня. Для нее нужна предварительная подготовка и постепенное увеличение времени между приемами пищи. Суть ее заключается в том, чтобы между последним приемом пищи и завтраком прошло 18 часов. 

Интервальное голодание 20/4 – это, пожалуй, самый жестокий, но самый эффективный метод. Именно такой вариант интервального голодания предлагается в качестве лечебного и оздоровительного. 



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