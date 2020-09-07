Есть такой стереотип, что принимая пищу в компании с друзьями, человек съедает больше положенного. Но медики из Южной Кореи опровергли этот факт, совершив новое исследование. Об этом пишет издание aspekty.

Американский физиолог Джон де Кастро уверен в абсолютно противоположном: только еда в одиночестве считается правильной, позволяя воздержаться от лишнего кусочка. Но корейцы пришли к другому выводу: еда наедине с самим собой скорее вредная, чем полезная.

Никогда не ешьте в одиночку: почему это вредно для здоровья. Фото: unsplash.

Проведенный эксперимент показал, что мужчины, которые едят в одиночестве, страдают от повышенного давления и большого количества холестерина в крови. Люди, привыкшие кушать наедине, имеют на 45 процентов выше риск развития ожирения и на 64 процента – метаболического синдрома.

Интересным остается тот факт, что женщины от самостоятельного приема пищи страдают гораздо меньше, нежели мужчины. Например, риск повышенного метаболического синдрома у них достигает всего 29 процентов.

В будущих своих исследованиях ученые из Южной Кореи хотят также учесть такие факторы, как уровень стресса и качество сна. Это позволит им установить более точную взаимосвязь между метаболическим синдромом и режимом питания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!