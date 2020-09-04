Когда мы слышим слово "мед", то в голове сразу возникают мысли о всей его полезности и приятном вкусе. Но врач и блогер Регина Ахуньянова рассказала, что в этом продукте может скрываться опасность. Об этом пишет издание newsyou.

Специалист объяснила, что в состав меда входит большое количество фруктозы, что может спровоцировать жировой гепатоз печени. Натуральный и качественный мед содержит много биологически активных веществ, поэтому в нем можно найти гораздо больше плюсов, чем в сладостях. Но высокое содержание фруктозы – это, пожалуй, единственное, почему стоит быть острожным с употреблением этого продукта.

Скрытая опасность: что стоит знать о мёде. Фото: unsplash.

Эксперт советует придерживаться нормальной ежедневной нормы – это 2-3 ложки в день. Тогда можно не опасаться появления жирового гепатоза. Также Регина подчеркивает, что особенно полезно кушать мед в период распространения ОРЗ, ОРВИ и других заболеваний. Он способен облегчить дыхание и смягчить кашель. Еще она добавила, что лучше отказаться от сахара в пользу меда, но не стоит превышать дозволенную норму.





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