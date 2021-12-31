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Ученые рассказали, какие продукты укрепляют нервы

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить иммунную систему

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите дольше оставаться здоровыми и счастливыми, нужно поддерживать свою нервную систему в порядке. Ведь многие болезни возникают на нервной почве. Какие продукты помогут в этом деле?

Ученые рассказали, какие продукты укрепляют нервы

Какие продукты укрепляют иммунную систему / Фото: Eakrat / Shutterstock.com

Морепродукты

Главным образом польза для нервной системы обусловлена высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Они оказывают положительное влияние на  весь организм, ускоряя метаболические процессы и улучшая работу кровеносной системы.

Зеленый чай

Напиток содержит незаменимые аминокислоты, улучшающие восприимчивость нервных клеток к эндорфину, так называемому гормону счастья. Присутствует малая доза кофеина, мягко возбуждающая мыслительные и двигательные процессы. Также в составе есть природные антиоксиданты, способные оградить нервную систему от воздействия свободных радикалов (реактивных форм кислорода).

Шиповник

В этой ягоде содержится большое количество аскорбиновой кислоты, гораздо больше, чем в цитрусовых. А витамин C предотвращает разрушение нервных клеток, облегчает нагрузку на клеточные рецепторы при физических и умственных нагрузках. 

Какао

С давних пор какао считается естественным антидепрессантом. Такое свойство обеспечено наличием веществ, стимулирующих производство эндорфина в организме. Эти гормоны являются своего рода лекарствами для нервной системы, помогают переносить нагрузку и отдыхать после тяжелого трудового дня.

Орехи

Этот продукт любого вида включает в себя ряд полезных для нервной системы элементов – омега-3, незаменимые аминокислоты, флавоноиды и большое количество витаминов. Исследования показывают, что регулярное употребление в пищу ассорти из орешков оказывает положительное влияние на все сферы жизнедеятельности, непосредственно связанные с психологическим состоянием – либидо, настроением, памятью и так далее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт повышает здоровье нервной системы.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/47819
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