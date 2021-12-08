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Ученые рассказали, какие продукты «убивают» тестостерон

Стало известно, какие продукты оказывают негативное влияние на мужское здоровье, в частности, снижают уровень тестостерона

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ученые перечислили продукты, которые стоит ограничить в мужском рационе, потому что они являются главными "врагами" тестостерона.

Ученые рассказали, какие продукты «убивают» тестостерон

Какие продукты «убивают» тестостерон (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что здоровый уровень тестостерона в организме помогает поддержанию здоровья, в частности, предотвращает развитие диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца. Есть продукты, помогающие держать в норме наличие тестостерона, а есть те, которые разрушают его запасы.

Медики советуют отказаться от алкоголя, поскольку содержащиеся в нем эндорфины ответственны за снижение Т-уровней. В результате современных научных исследований ученые пришли к выводу, что соя уменьшает количество сперматозоидов и снижает уровень тестостерона. Употребление сладкого тоже имеет негативные последствия. 

Ученые из Оксфордского университета собрали 75 мужчин, которые в рамках исследования употребили 75 грамм дозы чистого сахара. В среднем мужчины испытывали понижение уровня тестостерона на 25%.

Эксперты также советуют отказаться от сладких продуктов на завтрак, поскольку помимо увеличения веса такое лакомство ведет к снижению уровня тестостерона из-за наличия трансжиров. 

Напомним, что мужчины значительно больше, чем женщины, склонны к употреблению вредной еды. Как результат — уже к тридцати годам мужчины оказываются не в лучшей форме. Чтобы вы могли контролировать свое питание, узнайте, какие продукты могут больше всего навредить мужчинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что арбузный, гранатовый, сельдерейный и тыквенный соки самые полезные для мужского здоровья.

Читайте также, как на мужское либидо влияет лишний вес.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/54412
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