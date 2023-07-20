Ученые рассказали, какая ягода эффективнее всего борется с жировыми клетками

Голубика сделает человека стройнее и выносливее (фото из открытых источников)

Эту ягоду уже давно рекомендуют офтальмологи и онкологи. После недавних исследований к ним присоединились и диетологи.

Ученые из Калифорнийского политехнического университета провели эксперимент с участием одиннадцати непрофессиональных спортсменов – велосипедистов. Он состоял из нескольких частей. В течение 40 минут мужчины крутили педали на велотренажере. Перед этим у них взяли анализ крови и мочи, затем брали кровь каждые десять минут, а по завершении "заезда" – снова мочу и кровь. Следующие две недели они ежедневно съедали по 25 грамм сублимированной (высушенной) голубики. В финале исследования снова повторялось 40-минутное упражнение на велотренажере с забором анализов.

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Результат приятно удивил учёных. После двухнедельного употребления голубики во время умеренной физической нагрузки в организме стали быстрее окисляться жиры. Уже через полчаса активных действий на велотренажере этот процесс ускорился на 43% – по сравнению с тем, что было без голубики. То есть жира сжигалось почти в полтора раза больше! А вот углеводов использовалось меньше – то есть, голубика способствовала тому, чтобы сжигались в первую очередь жиры.

Еще один неожиданный вывод – маркет усталости (уровень лактата в крови) тоже был понижен. Это означает, что голубика не только хорошо сжигает жир, но и улучшает выносливость организма (правда, при очень высокой физической нагрузке она действует не столь эффективно).

Одно из последних исследований свойств этой ягоды (оно проводилось на животных, но ученые убеждены, что такой же результат покажет и на людях) продемонстрировало, что голубика не просто не допускает образования новых жировых клеток в организме (т.е. не позволяет набирать вес), но и сжигает те, что уже есть, – до 70-80%.

Ответственность за борьбу с жировыми клетками лежит на антоцианах – органических соединениях класса флавоноидов. Несколько лет назад ученые обнаружили, что антоцианы могут предотвратить ожирение. Кроме того, они эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями, снижают риск возникновения диабета 2 типа и улучшают чувствительность к инсулину.

Кстати, голубика положительно влияет и на мозг. Протестировав 16 тысяч женщин 70+, съедавших всего полчашки ягод дважды в неделю, ученые обнаружили, что скорость старения мозга у них замедлилась почти на два года. А еще улучшились кратковременная память и координация.

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