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Ученые рассказали, как спастись от инсульта

Они минимизируют инсульты и инфаркты

сегодня, 13:32
Автор:

Любовь Блажко

Есть категория продуктов, которые помогают обезопасить себя от инсульта. Об этом рассказали специалисты из австралийского университета Эдит Коуэн, пишет издание lenta

Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие 684 женщины разных возрастов. В качестве эксперимента, им было предложено добавить в свой ежедневный рацион листовые овощи. 

Ученые рассказали, как спастись от инсульта

Ученые рассказали, как спастись от инсульта . Фото: unsplash.

Женщины разнообразили еду употреблением белокочанной цветной капусты и брокколи. Эти продукты обладают мощными лечебными свойствами. В капусте содержится каротин, белки и полисахариды, тиогликозид, глюкобрассидин и минеральные соли. Также она борется с кальцификацией сосудистой ткани, из-за которой стенки артерий делаются жёсткими. 

Употребление этих листовых овощей уменьшают силу кровотока, значительно снижают расширение сосудов. Именно это часто является основным фактором предрасположенности к инфаркту, инсульту, атеросклерозу и артериальной гипертензии. 

Если каждый день съедать 50 грамм капусты, то на 46 процентов уменьшится кальцификация сердечной аорты, утверждают врачи. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало,  для кого орехи могут быть опасными.


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