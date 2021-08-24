logo
Русский Українська

BTC/USD

48337.22

ETH/USD

3218.41

LTC/USD

176.73

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые раскрыли неожиданную пользу яблок для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые раскрыли неожиданную пользу яблок для здоровья

Оказывается, яблоки могут помочь бороться с повышенным давлением

сегодня, 22:40
Автор:

Елизавета Черных

Согласно исследованиям, избыток жира в организме является одним из главных факторов повышения артериального давления. А значит, что питание, которое включает в себя цельнозерновые, фрукты, овощи и молочные продукты, может помочь бороться с повышенным давлением. Об этом сообщает Newsyou. 

Ученые раскрыли неожиданную пользу яблок для здоровья

Ученые раскрыли неожиданную пользу яблок для здоровья - фото из открытых источников

Отмечается, что, в частности в яблоках, содержится множество элементов, которые помогут избежать осложнений в дальнейшем. В состав плода входят калий и флавоноиды, которые связаны с кровяным давлением. 

В исследовании, опубликованном в Critical Review in Food Science and Nutrition, приняло участие 30 здоровых мужчин и женщин возрастом от 33 до 70 лет. Ученые оценивали влияние яблок на давление. В результате выяснилось, что употребление порядка 150 граммов яблок связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний в отношении артериального давления. 

Яблоки называют хорошим источником клетчатки, которая способна снижать уровень холестерина в организме. Ученые отметили, что употребление в пищу порядка трех яблок в день может в целом улучшить и липидный профиль человека. 

Напомним, что яблоки — очень вкусный и полезный продукт. На прилавках магазинов их можно найти круглый год, причем разных сортов. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала об употреблении зеленых яблок и предупредила, кому они могут навредить. По мнению специалиста, несмотря на богатый витаминно-минеральный состав и список полезных свойств, зеленые яблоки могут навредить людям, страдающим панкреатитом и дискенезией желчевыводящих путей, особенно в периоды обострения заболеваний. С такими диагнозами нужно отдать предпочтение более сладким фруктам.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/faxivci-rozpovili-pro-vpliv-yabluk-na-krovyanij-tisk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ