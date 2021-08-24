Согласно исследованиям, избыток жира в организме является одним из главных факторов повышения артериального давления. А значит, что питание, которое включает в себя цельнозерновые, фрукты, овощи и молочные продукты, может помочь бороться с повышенным давлением. Об этом сообщает Newsyou.

Ученые раскрыли неожиданную пользу яблок для здоровья - фото из открытых источников

Отмечается, что, в частности в яблоках, содержится множество элементов, которые помогут избежать осложнений в дальнейшем. В состав плода входят калий и флавоноиды, которые связаны с кровяным давлением.

В исследовании, опубликованном в Critical Review in Food Science and Nutrition, приняло участие 30 здоровых мужчин и женщин возрастом от 33 до 70 лет. Ученые оценивали влияние яблок на давление. В результате выяснилось, что употребление порядка 150 граммов яблок связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний в отношении артериального давления.

Яблоки называют хорошим источником клетчатки, которая способна снижать уровень холестерина в организме. Ученые отметили, что употребление в пищу порядка трех яблок в день может в целом улучшить и липидный профиль человека.

Напомним, что яблоки — очень вкусный и полезный продукт. На прилавках магазинов их можно найти круглый год, причем разных сортов. Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала об употреблении зеленых яблок и предупредила, кому они могут навредить. По мнению специалиста, несмотря на богатый витаминно-минеральный состав и список полезных свойств, зеленые яблоки могут навредить людям, страдающим панкреатитом и дискенезией желчевыводящих путей, особенно в периоды обострения заболеваний. С такими диагнозами нужно отдать предпочтение более сладким фруктам.





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