Ученые назвали заболевания, в которых виновата любовь к картофелю

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Картофель
— один из самых частых и любимых продуктов на нашем столе. Но не стоит с ним
перебарщивать, потому что чрезмерная любовь к овощу может привести к развитию
некоторых заболеваний.
Вред картофеля (фото из открытых источников)
Мы
привыкли добавлять картофель в разные блюда: суп, салат, закуски. Но
постарайтесь делать свой рацион более разнообразным, потому что, как говорят
эксперты из Гарварда, у картофеля высокий гликемический индекс. Это значит, что
в его составе много углеводов, которые быстро усваиваются организмом. То есть,
употребление овоща резко повышает уровень сахара в крови, а потом резко его
понижает. Такие скачки могут повысить риск развития сахарного диабета второго
типа.
Еще
одна проблема — после таких "каруселей" у человека возникает быстро
чувство голода, а это часто становится причиной переедания. То есть, если
регулярно есть картофель и другие продукты, которые содержат много быстрых
углеводов, то можно спровоцировать развитие ожирения и проблем с
сердечно-сосудистой системой.
Исследователи
из Гарварда изучили данные почти 200 тысяч мужчин и женщин. Результаты
показали, что у добровольцев, которые употребляли в неделю 4 и более порций
картофеля (печеного, вареного или пюре), риск высокого кровяного давления был
на 11% выше.
Чтобы
минимизировать риски для здоровья, эксперты рекомендуют употреблять батат и
сладкий картофель.
Напомним,
что большинство людей допускает три основных ошибки в приготовлении картофельного пюре, из-за которых невозможно сделать блюдо нужной консистенции.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие блюда из картофеля считаются самыми вредными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости