Ученые назвали заболевания, в которых виновата любовь к картофелю

Картофель — один из самых частых и любимых продуктов на нашем столе. Но не стоит с ним перебарщивать, потому что чрезмерная любовь к овощу может привести к развитию некоторых заболеваний.

Вред картофеля (фото из открытых источников)

Мы привыкли добавлять картофель в разные блюда: суп, салат, закуски. Но постарайтесь делать свой рацион более разнообразным, потому что, как говорят эксперты из Гарварда, у картофеля высокий гликемический индекс. Это значит, что в его составе много углеводов, которые быстро усваиваются организмом. То есть, употребление овоща резко повышает уровень сахара в крови, а потом резко его понижает. Такие скачки могут повысить риск развития сахарного диабета второго типа.

Еще одна проблема — после таких "каруселей" у человека возникает быстро чувство голода, а это часто становится причиной переедания. То есть, если регулярно есть картофель и другие продукты, которые содержат много быстрых углеводов, то можно спровоцировать развитие ожирения и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Исследователи из Гарварда изучили данные почти 200 тысяч мужчин и женщин. Результаты показали, что у добровольцев, которые употребляли в неделю 4 и более порций картофеля (печеного, вареного или пюре), риск высокого кровяного давления был на 11% выше.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, эксперты рекомендуют употреблять батат и сладкий картофель.

Напомним, что большинство людей допускает три основных ошибки в приготовлении картофельного пюре, из-за которых невозможно сделать блюдо нужной консистенции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда из картофеля считаются самыми вредными.

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