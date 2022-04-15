Ученые назвали три группы продуктов, способных повредить ДНК

Необходимо всегда следить за питанием, потому что оно является одним из самых важных факторов, влияющих на состояние нашего здоровья. Диетолог Медицинского центра Вашингтонского университета Дайан Джавелли отметила, что есть несколько типов продуктов, которые следует минимизировать в рационе, потому что они вызывают воспаления, способные повредить ДНК.

Три группы продуктов, способных повредить ДНК (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что поврежденное ДНК может привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе сахарному диабету и онкологии. В связи с этим, диетолог советует поменьше употреблять следующие продукты:

Сладости

В конфетах, пирожных и других сладостях содержится большое количество сахара, которое стимулирует выработку жирных кислот в печени. И во время их переваривания организмом могут возникнуть воспалительные процессы. В нашем теле начинает вырабатываться больше инсулина, а он способствует увеличению жировых отложений. Ограничив эти продукты в рационе, вы снизите процент жира и предотвратите воспаления.

Мясо

Речь идет о красном и переработанном мясе (беконе, сосисках, колбасах, полуфабрикатах), потому что в их составе много соли и других химических элементов, которые откладываются в организме и могут вызвать увеличение веса, а также воспалительные процессы.

Жареная пища

Конечно же, такая пища, особенно в большом количестве, серьезно подрывает наше здоровье. Откажитесь от фаст-фуда, потому что в его составе много соли, сахара и других искусственных добавок, которые нарушают полноценную работу организма. Жареные продукты производят в организме соединения, называемые конечными продуктами гликирования, также известные как КПГ. Эти соединения напрямую стимулируют воспаление.

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