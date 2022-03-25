Какие продукты никогда не бывают на столе долгожителей

Учитывая, что питание является важным фактором долголетия, необходимо следить за продуктами, которые вы употребляете. Американский исследователь Дэн Бюттнер рассказал, какую пищу вы никогда не встретите на столе долгожителей.

Что не едят долгожители (фото из открытых источников)

Фастфуд

Такие продукты содержат много соли, сахара и химических веществ, которые могут спровоцировать многие заболевания. Регулярное употребление фаст-фуда негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы и пищеварении. Долгожители, как правило, едят растительную пищу, а мясо только по особым случаям.

Мучные кондитерские изделия и конфеты

В конфетах, десертах и выпечке содержится очень много сахара, а это приводит к ожирению и диабету. Ученый говорит, что такие продукты лучше заменить фруктами, сухофруктами, медом. В день желательно употреблять не более 28 граммов сахара (7 чайных ложек).

Бекон и колбаса

Обработанное мясо также оказалось в этом списке, потому что содержит канцерогены, которые при регулярном употреблении негативно влияют на организм, провоцируя серьезные заболевания.

Газировка

Долгожители не употребляют газировку, потому что в ее составе очень много сахара и никакой питательной ценности. Регулярное употребление напитков приводит к повышению риска развития заболеваний сердца, диабета второго типа, к набору лишнего веса и усилению аппетита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специи не только прибавляют необычный вкус и аромат блюду, но еще и положительно действуют на организм, поскольку многие приправы обладают рядом лечебных свойств. Но самой полезной, по мнению экспертов, является куркума. Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа.

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