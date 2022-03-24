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Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь

Американский врач Люсия Гарсиа рассказала, употребление какой популярной специи способно продлить жизнь

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Специи не только прибавляют необычный вкус и аромат блюду, но еще и положительно действуют на организм, поскольку многие приправы обладают рядом лечебных свойств. Но самой полезной, по мнению экспертов, является куркума. Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, передает издание Quora.

Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь

Ученые назвали полезную специю / Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Куркума содержит ценный ингредиент — куркумин, который обладает противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом. Этот компонент является мощным антиоксидантом, поэтому защищает организм от действия свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных заболеваний.

В Индии эту приправу называют "суперпродуктом", местные жители употребляют ее в среднем от 2 до 3 граммов в день. Например, на острове Окинава живет самое большое количество долгожителей, и эксперты считают, что их секрет состоит в употреблении куркумы. Жители добавляют ее в черный перец, что повышает биодоступность куркумина в 20 раз.

Известно, что благодаря специи повышается мозговая активность (улучшается память, внимание), укрепляется работа сердечно-сосудистой системы, облегчается боль в суставах и снижается уровень "вредного" холестерина.

Напомним, что пряности, которые наверняка есть и на каждой кухне, обладают множеством полезных свойств. Для снятия зубной боли, например, можно приложить небольшой кусочек разжеванного имбиря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди сталкиваются с псориазом — иммунным заболеванием с преимущественным поражением кожи. А предотвратить или вылечить его, как оказалось, можно с помощью обычной специи.


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Источник: https://www.quora.com/Can-I-eat-too-much-turmeric/answer/Lucia-Garcia-81
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