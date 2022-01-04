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Эксперты рассказали, какая специя способна вылечить псориаз

Группа китайских ученых выяснила, какая специя способна предотвратить и вылечить псориаз

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди сталкиваются с псориазом — иммунным заболеванием с преимущественным поражением кожи. А предотвратить или вылечить его, как оказалось, можно с помощью обычной специи.

Эксперты рассказали, какая специя способна вылечить псориаз

Какая специя способна вылечить псориаз (фото из открытых источников)

Китайские исследователи нашли ингредиент, который может быть использован для профилактики и лечения псориаза. Речь идет о ванилине — искусственном компоненте, который входит в состав ванили.  Его используют в пищевой промышленности как ароматизатор для выпечки и других хлебобулочных изделий.

Предыдущие исследования уже предполагали, что этот ингредиент может снизить выброс цитокинов – интерлейкинов. Это сигнальные вещества, выделяемые клетками, "приглушающие" клетки иммунной системы и вызывающие иммунный ответ – воспаление.

А псориаз – это хроническое заболевание кожи, вызванное гиперактивным иммунным ответом, приводящее к усилению деления клеток в поверхностном слое кожи. Чаще всего высыпания на коже появляются на локтях, наружной стороне колен, коже лица, руках и ногах.

Авторы исследования подчеркивают, что интерлейкины 17 и 23 играют ключевую роль в генезе псориаза и поставили перед собой цель изучить влияние ванилина на эти два интерлейкина.

Используя лабораторную модель, они воспроизвели условия псориатического воспаления и обнаружили, что оно было связано с повышенными уровнями IL-17 и 23. Затем они контролировали влияние ванилина на развитие процесса в разных дозах. Было обнаружено, что в высоких дозах ванилин уменьшает проявления псориаза на коже.

В заключение команда упоминает ванилин в качестве эффективного биологически активного ингредиента против заболевания. Данные должны быть подтверждены предстоящими исследованиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люди, страдающие псориазом и экземой, могут получить пользу от использования методов лечения на основе конопли.


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Источник: https://www.telzir.ru/vanilin-lechit-psoriaz/
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