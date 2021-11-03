Ученые назвали спасающий от ранней смерти продукт

Продолжительность жизни в Японии превосходит показатели других стран G7, согласно данным, опубликованными ВОЗ. И хотя единого объяснения этому факту нет, ученые считают, что большую роль в этом вопросе играет питание.

Какой продукт снижает риск ранней смерти (фото из открытых источников)

Исследование показало, что более высокое потребление ферментированных соевых продуктов, таких как мисо и натто, которые являются основными в японской диете – связано с меньшим риском смерти.

В азиатских странах, особенно в Японии, широко используют несколько видов соевых продуктов, таких как натто (соя, ферментированная Bacillus subtilis), мисо (соя, ферментированная Aspergillus oryzae) и тофу (соевый сыр).

До этого времени исследователи не установили связь между соевыми продуктами и специфическими последствиями для здоровья. Но группа японских ученых принялась исследовать связь между несколькими видами соевых продуктов и риском смерти по всем причинам, смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний и травм.

В исследовании использовали данные 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45-74 лет, участвовавших в исследовании общественного здоровья в 11 регионах Японии.

Ученые обнаружили, что увеличение потребления ферментированной сои было связано с уменьшением риска смерти по всем причинам на 10%, но общее потребление соевых продуктов на этот риск не повлияло.

Мужчины и женщины, которые ели натто, также имели более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых болезней, но не была обнаружена связь между потреблением сои и риском смерти от рака.

Авторы отметили, что ферментированные соевые продукты более богаты клетчаткой, калием и биоактивными компонентами, чем их неферментированные аналоги, что может помочь объяснить такие корреляции. Исследование было наблюдательным, поэтому оно не могло установить причинно-следственные связи. Исследователи не могут исключить вероятность того, что на результаты частично влияют факторы, которые они не учли.

Однако они пришли к выводу, что, хотя связь между потреблением сои и риском смерти по всем причинам не была обнаружена, большее потребление ферментированной сои коррелировало со снижением риска смерти. По мнению ученых, это означает, что ферментированные соевые продукты обладают полезными для здоровья эффектами.

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