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Ученые назвали сок, который снижает давление, помогает похудеть и предотвращает рак простаты: вы никогда бы на него не подумали

А еще он довольно неплохо освежает в жару, поэтому очень актуален прямо сейчас

сегодня, 14:45
Автор:
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Козаренко Люда
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Ученые назвали сок, который снижает давление, помогает похудеть и предотвращает рак простаты: вы никогда бы на него не подумали

Томатный сок рекомендуэться употреблять регулярно (фото из открытых источников)

Одним из самых полезных соков считается гранатовый. Однако у него есть конкурент,   которого так активно не рекламируют и не расхваливают. Хотя томатный сок того стоит.   


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Он появился случайно – когда у владельца гостиницы в США Луи Перрена неожиданно закончился апельсиновый сок. Постояльцев нужно было чем-то напоить, поэтому он сделал сок из того, что имел под рукой томатов. Добавил немного сахара, специй – и вуаля! – задал новый кулинарный тренд, который начал распространяться по миру.

Сначала все оценили вкусовые свойства сока. К тому, чтобы разобраться в его полезных качествах, пришли не скоро. А когда пришли, очень удивились.

Японские ученые провели эксперимент, в котором участвовало около 500 человек. В течение года они каждый день пили томатный сок. Проанализировав результаты, специалисты пришли к выводу, что в среднем давление упало у всех на 3%. Не так уж много, но все зависит от индивидуальных особенностей человека. У кого-то оно падало к отметке, позволявшей себя чувствовать вполне комфортно. Еще этот сок положительно влияет на сердечную мышцу. А пектин, входящий в его состав, выводит из организма избыток холестерина. Но стоит учесть один существенный нюанс: сок обязательно должен быть несоленым. Соль, как известно, провоцирует повышение артериального давления.  

Томатный сок полезен для нервной системы – фолиева кислота и витамин В помогают сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Также он причастен к синтезу серотонина – гормона радости.

Пигмент ликопин, "закрашивающий" томаты в красный цвет, положительно влияет на клетки, отвечающие за иммунитет. Исследования показали, что он значительно уменьшает риск онкологических заболеваний. И в частности – рака простаты у мужчин. В стакане сока суточная порция ликопина. Кстати, в жизни мужчин сок играет еще одну очень важную роль: стимулирует выработку тестостерона.

Кроме того, этот пигмент известен своими антиоксидантными свойствами: поддерживает тонус кожи, обеспечивает хорошее состояние ногтей и волос.

Учитывая низкий гликемический индекс, томатный сок можно употреблять диабетикам.

Низкая калорийность (17 килокалорий в 100 г) и неперевариваемые пищевые волокна сделали этот напиток эффективным для похудения. Специалисты утверждают, что "томатная диета" – одна из самых лучших. Чтобы она была максимально действенной, нужно выпивать ежедневно до четырех стаканов сока, соблюдая несколько правил: он должен быть несоленый (а вот добавление нескольких капель масла наоборот приветствуется) и употреблять его желательно за полчаса до еды.

К сожалению, есть группа людей, которым томатный сок противопоказан. Это лица, болеющие гастритом (особенно с повышенной кислотностью), острым панкреатитом (сок усиливает боль) и с обострением язвенной болезни. Всем остальным врачи советуют употреблять этот сок хотя бы периодически.

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