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Ученые назвали самый важный прием пищи, которой нельзя пропускать

Самый главный прием пищи по мнению ученых, который не следует пропускать

31 марта 2025, 19:35
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Кречмаровская Наталия

Вопрос о том, какой прием пищи является самым важным, давно интересует как ученых, так и людей, стремящихся вести здоровый образ жизни. Хотя существует много мнений на этот счет, последние исследования показывают, что завтрак играет ключевую роль в нашем здоровье и самочувствии.

Ученые назвали самый важный прием пищи, которой нельзя пропускать

Иллюстративное фото

Почему завтрак так важен

Завтрак запускает обменные процессы в организме, снабжая нас энергией на весь день. Он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что предотвращает переедание и нездоровые перекусы в течение дня. Кроме того, завтрак улучшает когнитивные функции, концентрацию и память.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, доказало, что регулярно завтракающие люди имеют меньший риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что завтрак помогает регулировать уровень инсулина и холестерина в крови.

Другое исследование, опубликованное в Journal of American College of Cardiology, выявило, что из-за пропуска завтрака повышается риск сердечных приступов. Это может быть связано с тем, что отсутствие завтрака влечет за собой повышение АД и уровня стресса.

Кроме того, исследования показывают, что завтрак улучшает настроение и уменьшает риск депрессии. Это связано с тем, что завтрак обеспечивает мозг необходимыми питательными веществами, влияющими на выработку серотонина – гормона счастья.

Что есть на завтрак

Идеальный завтрак должен содержать сбалансированное количество белков, углеводов и полезных жиров. Вот несколько примеров:

Овсянка с фруктами и орехами: это отличный вариант для тех, кто хочет получить заряд энергии на весь день. Овсянка содержит много клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Яичница с овощами и цельнозерновым хлебом: это сбалансированный завтрак, обеспечивающий организм белками, углеводами и витаминами.

Греческий йогурт с ягодами и семенами чиа: это легкий и освежающий завтрак, содержащий много белка и антиоксидантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько времени оптимально тратить на прием пищи.




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