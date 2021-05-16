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Ученые назвали самый опасный для зубов напиток

Исследователи из Бернского университета выяснили, какой напиток может серьезно навредить зубной эмали

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите сохранить зубы крепкими и здоровыми, тогда исследователи из Швейцарии рекомендуют отказаться от чая каркаде. Оказалось, что этот вкусный напиток способен серьезно повредить зубную эмаль.

Ученые назвали самый опасный для зубов напиток

Какой напиток очень вредит зубам (фото из открытых источников)

Ученые протестировали около 100 напитков, продуктов и лекарственных средств, чтобы выяснить, какие из них могут навредить эмали и привести к кариесу. На первом месте оказался травяной напиток ярко-красного цвета. Далее были названы сладкие газированные напитки и крепкий алкоголь. 

Учёные провели эксперимент, во время которого исследовали более 1000 обычных и 300 молочных зубов, оставшихся в кабинетах дантистов. Эксперты погружали зубы на несколько минут в разные жидкости, а потом измеряли твердость их эмали.

Оказалось, что навредить зубам способны напитки с высоким уровнем кислотности. С этой точки зрения самым безопасным оказалось красное вино, потому что в его составе есть вещества, которые нейтрализируют негативное действие кислоты, к примеру, полифенолы. 

Авторы эксперимента отметили, что чай каркаде на самом деле очень полезный для здоровья, но злоупотреблять им не стоит. Пить напиток нужно быстро и большими глотками, чтобы снизить время взаимодействия зубов с кислой средой. После этого желательно прополоскать рот обычной водой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что неприятный запах изо рта — распространенная проблема, которая вызывает серьезный дискомфорт.

Если у вас нет возможности почистить зубы, то освежить дыхание можно с помощью нескольких специй, которые найдутся на вашей кухне.



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Источник: https://www.vokrugsveta.ru/news/318821
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