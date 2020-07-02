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Названы пряности, которыми можно заменить зубную пасту

Эти пряности эффективно освежают дыхание

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы пряности, которыми можно заменить зубную пасту

Неприятный запах изо рта - распространенная проблема, которая вызывает серьезный дискомфорт. Если у вас нет возможности почистить зубы, то освежить дыхание можно с помощью нескольких специй, которые найдутся на вашей кухне. Об этом сообщает издание Smak.

Уход за ротовой полостью должен быть правильным и регулярным, тогда со свежестью дыхания не будет никаких проблем. Если неприятный запах изо рта возникает часто, тогда стоит сходить к врачу на консультацию, ведь этот признак может указывать на наличие какого-то заболевания. В любом случае, устранить проблему помогут следующие специи:

- Укроп. В нем содержится много антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, в частности хлорофилл, который считается самым мощным ликвидатором неприятного запаха. Можно пожевать веточку укропа, а можно сделать из его семян чай.

- Кардамон. В его составе есть эвкалиптовое масло, которое эффективно и быстро уничтожает бактерии в ротовой полости, устраняет неприятный запах и регулирует пищеварение. 

- Анис. Семена этого растения заваривают, дают им настояться несколько минут и используют в качестве ополаскивателя. 

- Мятный чай. Освежить дыхание поможет мятный чай, ведь мята считается сильным природным антисептиком. Она также помогает очистить зубы от налета и предотвращает их разрушение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты укрепляют зубную эмаль


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