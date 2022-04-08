Ученые назвали ошибки, которые мы совершаем, когда пьем чай

Чай — один из самых вкусных и популярных напитков в мире, но, если употреблять его неправильно, он может навредить здоровью. Китайские эксперты рассказали, какие ошибки мы совершаем, когда пьем этот напиток.

Как правильно пить чай (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что в составе чайных листьев есть полифенолы, аминокислоты и другие ценные соединения, которые хорошо усваиваются организмом и несут пользу как психологическому, так и физическому здоровью.

Полифенолы, в частности, обладают сильной антиоксидантной и физиологической активностью, могут поглощать активные ферменты и свободные радикалы, благоприятно влияют на обмен веществ, а также помогают укрепить иммунитет.

Но у всего должна быть норма. Если вы будете перебарщивать с овощами, фруктами, витаминами, то это пойдет только во вред вашему организму. Так, злоупотребление чаем может навредить вашему желудочно-кишечному тракту. Избыток напитка разбавляет желудочный сок, из-за чего пища будет плохо перевариваться. И сильно крепкий чай может навредить слизистой желудка.

Еще один важный момент: в чае содержится танин, поэтому если пить его сразу после еды, то это может навредить усвоению железа из пищи. Дефицит этого микроэлемента может привести к серьезному заболеванию — железодефицитной анемии.

Стоит также знать, что у любителей крепкого чая часто желтеют зубы. Это происходит из-за фтора. Зубы сначала желтеют, потом темнеют, иногда обилие чая может спровоцировать появление кариеса. Поэтому не стоит пить слишком много чая или же заваривать его слишком крепким.

Кроме того, соотношение чайных листьев и воды для зеленого, красного и желтого чая должно составлять 1:50, а соотношение листьев и воды для чая улун и черного чая — примерно 1:30.

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