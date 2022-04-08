Ученые назвали ошибки, которые мы совершаем, когда пьем чай

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Светлана Шкурупий
Чай
— один из самых вкусных и популярных напитков в мире, но, если употреблять его неправильно,
он может навредить здоровью. Китайские эксперты рассказали, какие ошибки мы
совершаем, когда пьем этот напиток.
Как правильно пить чай (фото из открытых источников)
Ученые
отметили, что в составе чайных листьев есть полифенолы, аминокислоты и другие
ценные соединения, которые хорошо усваиваются организмом и несут пользу как
психологическому, так и физическому здоровью.
Полифенолы,
в частности, обладают сильной антиоксидантной и физиологической активностью,
могут поглощать активные ферменты и свободные радикалы, благоприятно влияют на
обмен веществ, а также помогают укрепить иммунитет.
Но
у всего должна быть норма. Если вы будете перебарщивать с овощами, фруктами,
витаминами, то это пойдет только во вред вашему организму. Так, злоупотребление
чаем может навредить вашему желудочно-кишечному тракту. Избыток напитка
разбавляет желудочный сок, из-за чего пища будет плохо перевариваться. И сильно
крепкий чай может навредить слизистой желудка.
Еще
один важный момент: в чае содержится танин, поэтому если пить его сразу после
еды, то это может навредить усвоению железа из пищи. Дефицит этого
микроэлемента может привести к серьезному заболеванию — железодефицитной
анемии.
Стоит
также знать, что у любителей крепкого чая часто желтеют зубы. Это происходит
из-за фтора. Зубы сначала желтеют, потом темнеют, иногда обилие чая может спровоцировать
появление кариеса. Поэтому не стоит пить слишком много чая или же заваривать
его слишком крепким.
Кроме
того, соотношение чайных листьев и воды для зеленого, красного и желтого чая должно
составлять 1:50, а соотношение листьев и воды для чая улун и черного чая —
примерно 1:30.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, в чем польза гречишного чая.
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