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Ученые назвали ошибки, которые мы совершаем, когда пьем чай

Китайские ученые перечислили самые распространенные ошибки, которые мы совершаем, когда употребляем чай

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чай — один из самых вкусных и популярных напитков в мире, но, если употреблять его неправильно, он может навредить здоровью. Китайские эксперты рассказали, какие ошибки мы совершаем, когда пьем этот напиток.

Ученые назвали ошибки, которые мы совершаем, когда пьем чай

Как правильно пить чай (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что в составе чайных листьев есть полифенолы, аминокислоты и другие ценные соединения, которые хорошо усваиваются организмом и несут пользу как психологическому, так и физическому здоровью.

Полифенолы, в частности, обладают сильной антиоксидантной и физиологической активностью, могут поглощать активные ферменты и свободные радикалы, благоприятно влияют на обмен веществ, а также помогают укрепить иммунитет.

Но у всего должна быть норма. Если вы будете перебарщивать с овощами, фруктами, витаминами, то это пойдет только во вред вашему организму. Так, злоупотребление чаем может навредить вашему желудочно-кишечному тракту. Избыток напитка разбавляет желудочный сок, из-за чего пища будет плохо перевариваться. И сильно крепкий чай может навредить слизистой желудка.

Еще один важный момент: в чае содержится танин, поэтому если пить его сразу после еды, то это может навредить усвоению железа из пищи. Дефицит этого микроэлемента может привести к серьезному заболеванию — железодефицитной анемии.

Стоит также знать, что у любителей крепкого чая часто желтеют зубы. Это происходит из-за фтора. Зубы сначала желтеют, потом темнеют, иногда обилие чая может спровоцировать появление кариеса. Поэтому не стоит пить слишком много чая или же заваривать его слишком крепким.

Кроме того, соотношение чайных листьев и воды для зеленого, красного и желтого чая должно составлять 1:50, а соотношение листьев и воды для чая улун и черного чая — примерно 1:30.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем польза гречишного чая.


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Источник: https://k.sina.com.cn/article_7454506409_1bc52bda900101rm3q.html
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