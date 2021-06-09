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Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые назвали две привычки, которые способствуют набору лишнего веса
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Ученые назвали две привычки, которые способствуют набору лишнего веса

В исследовании участвовали более 40 мужчин и женщин

9 июня 2021, 03:29
Автор:

Ольга Чародий

Совсем необязательно морить себя голодом, если вы хотите похудеть. Ученые назвали менее две пищевые привычки, которые способствуют набору лишнего веса. Если избавиться от них, то есть все шансы избавиться от лишних килограммов без страданий.

Ученые назвали две привычки, которые способствуют набору лишнего веса

Диета (фото из открытых источников)

От порции пищи, которую вы кладете на тарелку, и от того, как быстро вы ее едите, зависит, сколько вы едите или, возможно, переедаете. Подробнее об этих пищевые привычки рассказывает Medikforum.

"Я думаю, что для здоровья имеет значение  сколько мы едим", — сказала автор исследования Пейдж Каннингем, докторант Университета штата Пенсильвания.

В  исследовании участвовали более 40 мужчин и женщин. Каждую неделю они приезжали на еженедельный обед в течение четырех недель.

Им давали порции макарон и сыра разного размера в случайном порядке. Ученые записывали блюда на видео, чтобы оценить скорость, с которой участники ели, а также размер их порций. Возраст участников исследования был от 18 до 68 лет. Около 45% страдали от избыточного веса или ожирения.

Скорость пищи не изменилась при увеличении размера порций. Участники ели больше, когда ели быстрее или потребляли пищу большими кусками, а также когда они ели больше или ели в течение длительного промежутка времени. Причина, по которой люди едят больше, когда  едят быстрее, может заключаться в реакции организма на то, как долго пища остается во рту человека.

Ученые назвали две привычки, которые способствуют набору лишнего веса - фото 2

Зная, что люди едят больше, когда их порции большие, одна рекомендация — знать, какие порции вы готовите себе. Человек также может компенсировать потребление большего количества энергии или калорий, чем ему нужно, выбирая продукты с меньшим количеством калорий на грамм. Когда меняют калорийность пищи, снижая ее на 30%, люди этого не замечают. Они делают это, смешивая больше овощей, используя больше трав и специй, а также немного меньше жира, но сохраняя при этом высокие вкусовые качества.

Как сообщали ранее, исследователи провели эксперимент, в котором участвовало более 100 человек, страдающих избыточным весом.

 


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/120224-dve-rasprostranennye-privychki-v-ede-kotorye-deystvitelno-mogut-uvelichit-kilogramm.html
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