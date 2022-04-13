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Убивает всю пользу блюда: названа главная ошибка при варке макарон

Эксперты рассказали, что при варке макарон многие хозяйки совершают ошибку: что не стоит делать, чтобы не "убить" полезность блюда

сегодня, 03:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Макароны — быстрый, вкусный и простой вариант для обеда или ужина. Но важно уметь их правильно готовить, чтобы блюдо получилось еще и полезным. Какую ошибку совершают многие хозяйки?

Убивает всю пользу блюда: названа главная ошибка при варке макарон

Что нельзя делать с макаронами во время варки / Фото: Legion-Media

В первую очередь, важно правильно выбрать макаронные изделия — они должны быть из твердых сортов пшеницы. На упаковке обычно пишут "группа А" или "1 класс". Этот продукт относится к сложным углеводам, а значит помогает снижать уровень "вредного" холестерина, снабжает организм ценными веществами и надолго придает чувство сытости.

Готовить макароны нужно до состояния al dente, то есть оставлять их слегка недоваренными, чтобы сохранить пищевые волокна, которые нужны для поддержания работы кишечника. Но многие хозяйки допускают ошибку, которая способна "убить" всю пользу блюда. Речь идет о промывании готовых макарон холодной водой. Таким образом, уменьшает содержание витаминов в продукте.

К слову, макароны идеально сочетаются с овощами, грибами, морепродуктами, а также диетическими видами мяса (кроликом или курицей), а также дополнить блюдо можно легкими соусами и нежирными сортами сыра.

Напомним, что запеканка из макарон — простое в приготовлении блюдо, которое понравится, как взрослым, так и детям. Добавьте к ней немного сыра, зелени и овощей, чтобы было вкуснее и питательней. Рецептом вкусного блюда для всей семьи поделился на своем сайте украинский шеф-повар, победитель "Мастер шеф" Евгений Клопотенко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайские исследователи перечислили самые распространенные ошибки, которые мы совершаем, когда употребляем чай.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/703145/
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