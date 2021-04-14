Три вещи, которые не стоит делать на голодный желудок

Многие люди, проснувшись утром, еще до завтрака выполняют стандартный для себя набор процедур и действий, даже не задумываясь, к каким последствиям это может привести. Эксперты назвали три вещи, которые не стоит делать натощак.

Что нельзя делать на голодный желудок / фото: fotovmire

Употреблять алкогольные напитки

Алкоголь вовсе стоит исключить из своего рациона. Но одним из основных его свойств является способность сразу же попадать в кровоток, если желудок пустой. В таком случае процесс опьянения происходит гораздо быстрее, и вы рискуете потерять контроль над своим телом.

Если обстоятельства складываются так, что вы не можете утром отказаться от спиртного, тогда отдайте предпочтение охлажденным негазированным алкогольным напиткам, потому что они медленнее всасываются в кровь.

Физические нагрузки

Исследователи заявили, что физическая активность натощак не только ограничивают возможности тела, но и становятся препятствием на пути к достижению высоких результатов в спорте. Если есть заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, перед любыми физическими нагрузками лучше обеспечить себя легким перекусом.

Продукты, содержащие кофеин

Кофе или чай — не лучший вариант питья на голодный желудок сразу после пробуждения. Результатом такого завтрака может стать кислая отрыжка и изжога. Поэтому лучше сначала выпить хотя бы стакан воды, а потом уже баловать себя привычными напитками.

Напомним, что некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это будет просто бесполезно, то во втором – может негативно отразиться на здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли бегать на голодный желудок.

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