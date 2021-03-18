logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

58825.62

ETH/USD

1808.65

LTC/USD

204.22

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Три сочетания продуктов, которые портят здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Три сочетания продуктов, которые портят здоровье

Эти продукты лучше не совмещать

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Организм человека нуждается в правильно сбалансированном питании, но даже сочетание самых полезных продуктов может вызвать дискомфорт в желудке и другие нарушения. От каких "пищевых дуэтов" лучше отказаться?

Три сочетания продуктов, которые портят здоровье

самые вредные сочетания продуктов (фото из открытых источников)

Огурцы и помидоры

Казало бы, эти овощи очень гармонично сочетаются, ведь не зря салаты с их добавлением такие вкусные. Но не все так гладко. Огурцы и помидоры не рекомендуется употреблять вместе из-за того, что они имеют разное время переваривания. Такой тандем овощей может вызвать тошноту, метеоризм, боли в желудке. Помимо этого, в составе огурцов есть фермент, разрушающий в помидорах витамин С.

Пиво и соленые орешки

Соленые орешки — одна из самых популярных закусок под пиво, но на самом деле, лучше избегать такого сочетания. Орешки усиливают жажду, поэтому пива вы можете выпить намного больше, чем планировали. Но не стоит забывать, что этот напиток обладает мочегонным эффектом, а значит быстро выводит из организма жидкость, а это грозит обезвоживанием.

Хот-дог и картофель фри

Эти продукты и отдельно друг от друга очень вредны. В составе хот-дога переработанное мясо, в котором полно консервантов, натрия (соли) и канцерогенов. А булочка, как правило, готовится из белой муки, которая повышает уровень сахара в крови и, конечно, калорийна. При жарке картофеля в масле также образуются вредные канцерогены, а трансжиры, которые тоже попадают в него из масла, способны закупоривать артерии. Ну, и еще в ней огромное количество соли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие продукты мешают вам обрести плоский живот.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/zdorovye/657082-4-sochetaniya-produktov-kotorye-portyat-tvoe-zdorove/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ