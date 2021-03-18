Три сочетания продуктов, которые портят здоровье

Организм человека нуждается в правильно сбалансированном питании, но даже сочетание самых полезных продуктов может вызвать дискомфорт в желудке и другие нарушения. От каких "пищевых дуэтов" лучше отказаться?

самые вредные сочетания продуктов (фото из открытых источников)

Огурцы и помидоры

Казало бы, эти овощи очень гармонично сочетаются, ведь не зря салаты с их добавлением такие вкусные. Но не все так гладко. Огурцы и помидоры не рекомендуется употреблять вместе из-за того, что они имеют разное время переваривания. Такой тандем овощей может вызвать тошноту, метеоризм, боли в желудке. Помимо этого, в составе огурцов есть фермент, разрушающий в помидорах витамин С.

Пиво и соленые орешки

Соленые орешки — одна из самых популярных закусок под пиво, но на самом деле, лучше избегать такого сочетания. Орешки усиливают жажду, поэтому пива вы можете выпить намного больше, чем планировали. Но не стоит забывать, что этот напиток обладает мочегонным эффектом, а значит быстро выводит из организма жидкость, а это грозит обезвоживанием.

Хот-дог и картофель фри

Эти продукты и отдельно друг от друга очень вредны. В составе хот-дога переработанное мясо, в котором полно консервантов, натрия (соли) и канцерогенов. А булочка, как правило, готовится из белой муки, которая повышает уровень сахара в крови и, конечно, калорийна. При жарке картофеля в масле также образуются вредные канцерогены, а трансжиры, которые тоже попадают в него из масла, способны закупоривать артерии. Ну, и еще в ней огромное количество соли.

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