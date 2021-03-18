Какие продукты мешают вам обрести плоский живот

Многие пытаются к лету привести свою фигуру в порядок, но помимо физической активности нужно еще пересмотреть свой рацион питания и исключить из него продукты, которые мешают обрести плоский живот. Что это за продукты?

От каких продуктов растет живот (фото из открытых источников)

Сладкая газировка

Откажитесь от сладких газированных напитков, потому что в их составе очень много сахара, красителей, подсластителей и других искусственных добавок, которые не только влияют на внутрибрюшной жир, но и вредят всему организму. Газировка вызывает метеоризм и другие нарушения пищеварения, а также повышает сахар в крови и увеличивает окружность талии.

Переработанное мясо

Мясо из рациона исключать не стоит, ведь оно — ценный источник белка, который нужен для энергии и бодрости. А вот переработанное мясо совсем другое дело. Колбасы, сосиски и мясные консервы негативно действуют на организм и на процесс похудения, в том числе.

Алкоголь

Если вы будете увлекаться алкогольными напитками, в частности пивом, то вряд ли вам удастся заполучить плоский живот. В большом бокале вина сахара столько же, как в порции мороженого, а в 500 мл сидра – как в пончике. А еще алкоголь усиливает аппетит и заставляет вас потреблять больше калорий.

Жареная пища

Конечно же, при похудении жареная пища оказывается под запретом, потому что в ней много масла, жира, холестерина. А с таким набором добиться плоского живота будет трудно. Попробуйте запекать или тушить еду, так пользы будет намного больше.

Пшеничный хлеб

Диетологи рекомендуют ограничить в питании простые углеводы, так что замените пшеничный хлеб и сдобные изделия на ржаной или овсяный — вы сразу заметите разницу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много глютена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!