Три мифа о малоежках

Почти каждый ребенок противится попробовать что-нибудь новое в еде. Когда каждый кусочек сопровождается боем — это стресс для всей семьи. И не имеет значения, сколько лет вашему ребенку – 12 месяцев или 12 лет.

Ребенок не хочет кушать. Фото: www.pravmir.ru

"Он это перерастет"

Страх перед новыми продуктами является типичным поведением для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Большинство детей перерастают эту стадию, но около 25 % малышей не перерастают свое нежелание пробовать новые продукты.

! Внимательно следите за здоровьем ребенка. Дети, которые отвергают целые группы продуктов питания, могут испытывать проблемы со здоровьем.

"У него просто трудный характер"

Родители склонны считать, что придирчивость к еде является способом ребенка отстаивать свою позицию, но такое поведение имеет более глубокие корни. Тут важную роль играют врожденные особенности, факторы окружающей среды, индивидуальный опыт и уроки поведения, а также наследственность.

"Он поест, когда проголодается"

На самом деле, голод не способен заставить ребенка преодолеть свои страхи перед продуктами, которые ему не нравятся.

Тем не менее это не означает, что вы должны выполнять любое желание малыша. Если вы даете только любимую еду, ребенок не будет иметь никакого стимула, чтобы съесть что-нибудь еще.

Что делать?

Планируйте меню самостоятельно. Вместо того чтобы спрашивать ребенка, что он хочет, составьте меню самостоятельно, обязательно включив в блюда те продукты, которые вы точно знаете, что ребенок будет есть.

Не заставляйте. Ваша работа состоит в том, чтобы предложить разнообразные продукты, а работа вашего ребенка — сделать для себя выбор. Будьте готовы пробовать еще и еще.

Используйте технику под названием "цепочка", когда вы медленно вводите различные продукты, похожи по вкусу или текстуре на те, которые ребенку уже нравятся.

Измените презентацию. Придумайте маленькие способы разнообразить любимые продукты вашего ребенка. Покупайте различные марки цельнозерновых крекеров и макарон различных форм.

Получите профессиональную помощь. Если привычки в еде вызывают значительный стресс для ребенка или для вас — это достаточная причина, чтобы обратится к специалисту.

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