Тяга к сладкому у малышей

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Советы по укрощению сладкой зависимости вашего ребенка в мире десертов и лакомств

Многие продукты, которые продаются с пометкой "здоровые продукты", "эко продукты", на самом деле могут иметь много добавленного сахара. Всегда проверяйте этикетки на спортивных напитках, коктейлях, протеиновых батончиках, гранолу и йогурт – некоторые из них могут содержать от 4 до 5 чайных ложек добавленного сахара на порцию.

Маленькие дети нуждаются в пяти-семи стаканах жидкости в день. Молоко и вода являются самыми полезными и здоровыми напитками не только для вашего ребенка, но и для всех членов семьи.

Слишком часто мы празднуем дни рождения и другие особые праздники с конфетами и тортами. Однако дети ценят другие "удовольствия" точно так же, как и сладкие. С творческим подходом многие сладкие торжества можно переиграть, включив в них новые и здоровые традиции. Поговорите с учителями в школе вашего ребенка, тренерами и другими родителями о том, чтобы придумать способ отметить важное мероприятие с меньшим количеством сахара. Например, если спортивная команда вашего ребенка предлагает сладкие угощения после соревнований, предложите тренерам, что фрукты могут быть более здоровой альтернативой пирожным. Кроме того, простая вода является лучшим напитком для большинства детей, занимающихся физической активностью.

Найдите баланс. Конечно, каждая мама мечтает о том, чтобы ее ребенок держался подальше от сладких удовольствий. Но все мамы также хотят научить своих детей правильно балансировать все доступные варианты питания, самостоятельно принимать решения о качестве и пользе пищевых продуктов и т.д. Будете держать сладкие удовольствия под замком в шкафу или запретите их раз и навсегда – будете только подпитывать у ребенка нездоровую тягу к сахару. Покажите своим детям на собственном примере, что иногда десерт или сладкое удовольствие могут быть частью здоровой сбалансированной диеты!

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