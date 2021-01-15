Топ зимних овощей и фруктов

Зимой как никогда не хватает витаминов для организма человека. Особенно, если человек мало проводит на свежем воздухе, не пополняет запас необходимых витаминов. Диетологи подобрали список зимних овощей и фруктов, которые просто необходимы каждому из нас.

Ягоды (фото из открытых источников)

Ешьте эти продукты ежедневно, и вы забудете про авитаминоз.

1. Гранаты – кладезь витаминов, повышающих иммунитет

2.Съедобные Каштаны. Плоды каштана не только едят в сыром или готовом виде, но и перемалывают на муку — ею можно заменить пшеничную при непереносимости глютена. Каштан богат аминокислотами и полезными белками.

3. Кейл. Салат из него зарядит организм почти суточной нормой витаминов.

4. Хурма — вяжущий вкус хурме обеспечивают танины — дубильные вещества, которые снижают аппетит и повышается во время холодов.

5. Кольраби – данный вид капусты богат витамином С, который отвечает за повышение иммунитета.

6. Ревень - он содержит большое количество клетчатки, витамины группы В и фолиевую кислоту.

7. Барбарис – обладает комплексом витаминов, которые повышают иммунитет к простудным заболеваниям.

Напомним, для того чтобы сделать точные выводы и понять, может ли употребление фруктов и овощей помочь избежать проблем с сердцем понадобилось порядка 20 лет. Об этом сообщается на странице Американского колледжа кардиологии. Так, в эксперименте принимали участие несколько тысяч здоровых молодых людей. Целью было больше узнать о развитии смертельных сердечных заболеваний у мужчин и женщин. Участники предоставляли информацию об их диете и образе жизни с помощью анкет о здоровье. В них они отвечали на вопросы, связанные с употреблением фруктов. Результаты были опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации. После наблюдения за участниками в течение стольких лет исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно употребляли фрукты и овощи, на 26% меньше вероятность накопления кальция в артериях, чем у людей с самым низким потреблением. А это означает, что риск сердечного приступа и сердечных заболеваний снижается.

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