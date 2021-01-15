Топ зимних овощей и фруктов

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Ольга Чародий
Зимой как никогда не хватает
витаминов для организма человека. Особенно,
если человек мало проводит на свежем воздухе, не пополняет запас необходимых витаминов. Диетологи подобрали
список зимних овощей и фруктов, которые просто
необходимы каждому из нас.
Ягоды (фото из открытых источников)
Ешьте эти продукты ежедневно, и вы
забудете про авитаминоз.
1. Гранаты
– кладезь витаминов, повышающих иммунитет
2.Съедобные
Каштаны. Плоды каштана не только едят в сыром или готовом виде, но и
перемалывают на муку — ею можно заменить пшеничную при непереносимости
глютена. Каштан богат аминокислотами и
полезными белками.
3. Кейл.
Салат из него зарядит организм почти суточной нормой витаминов.
4. Хурма — вяжущий вкус хурме обеспечивают танины — дубильные вещества, которые снижают
аппетит и повышается во время холодов.
5. Кольраби
– данный вид капусты богат витамином С, который отвечает за повышение
иммунитета.
6. Ревень
- он содержит большое количество
клетчатки, витамины группы В и фолиевую кислоту.
7. Барбарис – обладает комплексом витаминов, которые повышают иммунитет к простудным заболеваниям.
Напомним, для того чтобы сделать точные выводы и понять, может ли употребление фруктов и овощей помочь избежать проблем с сердцем понадобилось порядка 20 лет. Об этом сообщается на странице Американского колледжа кардиологии. Так, в эксперименте принимали участие несколько тысяч здоровых молодых людей. Целью было больше узнать о развитии смертельных сердечных заболеваний у мужчин и женщин. Участники предоставляли информацию об их диете и образе жизни с помощью анкет о здоровье. В них они отвечали на вопросы, связанные с употреблением фруктов. Результаты были опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации. После наблюдения за участниками в течение стольких лет исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно употребляли фрукты и овощи, на 26% меньше вероятность накопления кальция в артериях, чем у людей с самым низким потреблением. А это означает, что риск сердечного приступа и сердечных заболеваний снижается.
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