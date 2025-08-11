ТОП продуктов, которые запрещено есть при заболеваниях сердца

Одной из ведущих причин смертности в мире называют заболевание сердца. Ключевую роль, по мнению специалистов, в профилактике и контроле болезней играет питание. Употребление некоторых продуктов может значительно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы, вызвать повышение АД, уровня холестерина и воспаления. Какие продукты опасно употреблять при заболеваниях сердца, рассказываем поподробнее.

Среди вредных продуктов врачи называют следующие:

Обработанное мясо – колбасы, сосиски, бекон, салями и консервированные мясные изделия. Указанные продукты содержат избыточное количество соли, насыщенных жиров и консервантов. Эти ингредиенты увеличивают риск инфаркта и инсульта. По результатам исследования, потребление даже чуть более 140 г обработанного мяса в неделю может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 46%.

Жареные продукты — картофель фри, чипсы, курица во фритюре. Эти продукты готовятся с добавлением большого количества масла, содержащего трансжиры. Это вызывает воспалительные процессы в организме. Регулярное употребление жареного увеличивает риск сердечной недостаточности на 37% и коронарной болезни сердца на 22%.

Полножирные молочные продукты – сливки, сыр, масло. Они содержат большое количество насыщенных жиров, способствующих накоплению холестерина в сосудах. Людям с заболеваниями сердца следует выбирать нежирные или растительные варианты, например миндальное или соевое молоко.

Выпечка, сладости, газированные напитки. Эти продукты содержат большое количество добавленного сахара. Он провоцирует ожирение, диабет и высокое давление. К тому же белая мука, часто используемая в выпечке, быстро превращается в глюкозу. Она приводит к прыжкам инсулина и накоплению жира.

Рафинированные зерновые – белый хлеб, макароны, рис. Эти продукты не содержат клетчатки, витамины и минералы. Они способствуют скоплению жира в области животика, а это связано с завышенным риском сердечных заболеваний.

Консервированные супы и овощи. Они часто содержат избыточное количество натрия. До 800 мг соли в порцию могут содержать даже "здоровые" консервы. Специалисты советуют выбирать продукты с пометкой "низкое содержание натрия" или тщательно промывать перед употреблением.

Отрицательно влияет на сердце алкоголь в больших количествах. Он приводит к повышению давления, аритмии и сердечной недостаточности. Если употреблять — то только умеренно, и только при отсутствии противопоказаний.

