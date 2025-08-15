logo

BTC/USD

118986

ETH/USD

4640.66

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание ТОП продуктов, которые запрещено есть при болезнях легких
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП продуктов, которые запрещено есть при болезнях легких

Продукты, опасные при заболеваниях легких

15 августа 2025, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На состояние легочной системы может оказывать непосредственное влияние рацион. Определенные продукты могут усугублять симптомы, приводить к воспалениям или затруднять дыхание при хронических заболеваниях, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) или интерстициальные болезни. Какие продукты могут быть опасны при болезнях легких рассказываем подробнее далее.

ТОП продуктов, которые запрещено есть при болезнях легких

Легкие. Иллюстративное фото

Одной из основных групп товаров, от употребления которых необходимо отрешиться — это обработанные мясные изделия. Нанести вред могут колбасы, бекон, сосиски. Эти продукты содержат нитраты и нитриты. Они могут вызывать оксидативный стресс и воспаление в легочных тканях. Исследователи доказали связь между регулярным потреблением обработанного мяса и повышенным риском развития ХОБЛ.

Пагубное влияние на легкие оказывает соль. Она приводит к задержке жидкости в организме, что вызывает проблемы с дыханием, особенно у людей с астмой или сердечно-легочными заболеваниями. Специалисты рекомендуют использовать вместо соли трав и специй для улучшения вкуса блюд.

Следует значительно ограничить или вообще отказаться от употребления сладких напитков и десертов. Сладости вызывают воспалительные процессы и способствуют накоплению слизи в дыхательных путях. Особенно вредны, как отмечают специалисты, газированные напитки, которые вызывают вздутие живота, давят на диафрагму и затрудняют дыхание.

Чрезмерное образование слизи могут вызвать молочные продукты. Это возникает из-за наличия казоморфина – вещества, стимулирующего секрецию слизи. Чрезмерное количество слизи особенно опасно во время обострений легочных болезней.

При заболеваниях легких повредить могут и жареные блюда – они содержат трансжиры и способствуют набору веса. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на легкие. А продукты с высоким содержанием кислот – цитрусовых, томатного соуса, кофе – могут провоцировать кислотный рефлюкс, что усугубляет симптомы легочных заболеваний.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что запрещено есть при заболеваниях сердца




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости