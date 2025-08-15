ТОП продуктов, которые запрещено есть при болезнях легких

На состояние легочной системы может оказывать непосредственное влияние рацион. Определенные продукты могут усугублять симптомы, приводить к воспалениям или затруднять дыхание при хронических заболеваниях, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) или интерстициальные болезни. Какие продукты могут быть опасны при болезнях легких рассказываем подробнее далее.

Легкие. Иллюстративное фото

Одной из основных групп товаров, от употребления которых необходимо отрешиться — это обработанные мясные изделия. Нанести вред могут колбасы, бекон, сосиски. Эти продукты содержат нитраты и нитриты. Они могут вызывать оксидативный стресс и воспаление в легочных тканях. Исследователи доказали связь между регулярным потреблением обработанного мяса и повышенным риском развития ХОБЛ.

Пагубное влияние на легкие оказывает соль. Она приводит к задержке жидкости в организме, что вызывает проблемы с дыханием, особенно у людей с астмой или сердечно-легочными заболеваниями. Специалисты рекомендуют использовать вместо соли трав и специй для улучшения вкуса блюд.

Следует значительно ограничить или вообще отказаться от употребления сладких напитков и десертов. Сладости вызывают воспалительные процессы и способствуют накоплению слизи в дыхательных путях. Особенно вредны, как отмечают специалисты, газированные напитки, которые вызывают вздутие живота, давят на диафрагму и затрудняют дыхание.

Чрезмерное образование слизи могут вызвать молочные продукты. Это возникает из-за наличия казоморфина – вещества, стимулирующего секрецию слизи. Чрезмерное количество слизи особенно опасно во время обострений легочных болезней.

При заболеваниях легких повредить могут и жареные блюда – они содержат трансжиры и способствуют набору веса. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на легкие. А продукты с высоким содержанием кислот – цитрусовых, томатного соуса, кофе – могут провоцировать кислотный рефлюкс, что усугубляет симптомы легочных заболеваний.

