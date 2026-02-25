ТОП магазинных фруктов и овощей с наибольшим количеством пестицидов

Фрукты и овощи называют полезными продуктами – наличие витаминов, антиоксидантов, клетчатки делает их настоящими помощниками здорового образа жизни. Однако не все продукты могут быть одинаково полезны. Особенно, если речь идет об овощах и фруктах из магазина. Они могут содержать гораздо больше вредных соединений, что не только сводит на нет их пользу, но делает их опасными для здоровья.

Продукты. Иллюстративное фото

Исследователи в Великобритании провели ряд тестов и обнаружили, какие овощи и фрукты наиболее опасны. Выяснили, что 12 пищевых продуктов имеют риск "эффекта коктейля", то есть несколько пестицидов, смешанных вместе, повышают уровень токсичности химических веществ, пишет издание Independent.

Худшим из всех групп продуктов питания оказался виноград — по меньшей мере 16 различных пестицидов в одном образце. По крайней мере, 90 процентов из 108 протестированных образцов винограда содержали несколько пестицидов одновременно.

"Образец винограда изюма из Турции содержал искусственные химические вещества PFA "навсегда" — токсины, которые не расщепляются в организме естественным путем и могут накапливаться, что приводит к раку и вреду окружающей среде", — пишет издание.

Грейпфрут также содержит множество пестицидов.

Среди других продуктов, на которые повлияло исследование, было 79% из 24 образцов лайма, 67% из 73 образцов бананов, 49% из 96 образцов сладкого перца и 46% из 97 дынь. В перце чили было обнаружено 11 различных пестицидов, а в одном образце брокколи – восемь.

Фасоль, грибы, баклажаны и сушеная фасоль также попали в “плохой список”.

"17 протестированных видов фруктов и овощей было обнаружено 123 различных химических вещества, включая 42 пестицида, связанные с раком, и 21, которые, как известно, влияют на гормональную систему, что потенциально может привести к врожденным порокам развития, нарушениям развития и репродуктивным проблемам", — сообщает издание.

